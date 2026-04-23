Trend Galeri Trend Yaşam Dünyada eşi benzeri yok! Neden başka bir gün değil de 23 Nisan? İşte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kalbinize dokunacak hikayesi..

Dünyada eşi benzeri yok! Neden başka bir gün değil de 23 Nisan? İşte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kalbinize dokunacak hikayesi..

Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan, sadece bir siyasi dönüm noktası değil, küllerinden doğan bir milletin geleceğine duyduğu eşsiz güvenin simgesidir. 1920'de Ankara'da atılan bağımsızlık temellerinden, Atatürk'ün çocuklara olan sonsuz sevgisine uzanan bu anlamlı yolculuk, bugün tüm dünyayı birleştiren bir barış köprüsü haline geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yıl dönümünde, 23 Nisan'ın milli iradeden çocuk kalbine uzanan, egemenliğin neşeyle buluştuğu o duygu dolu hikayesinin bilinmeyenleri…

Giriş Tarihi: 23.04.2026 09:37
23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları, Mlli Mücadele'yi daha güçlü şekilde yönetmek adına bağımsız yönetim otoritesine ihtiyaç duyuyordu.


Meclisin açılması, milli iradenin resmen ortaya konduğu en önemli adımlardan biri olarak kabul edildi. Bu nedenle 23 Nisan kısa süre sonra bayram olarak anılmaya başladı.

1921 yılında çıkarılan düzenleme ile 23 Nisan, ülkenin ilk milli bayramı olarak kabul edildi.

Milli bayram olduğu ilk zamanlarda, tarihin odağında aslında çocuklar değil, egemenlik ve bağımsızlık vurgusu yer alıyordu.

Resmi kayıtlarda ise "23 Nisan Milli Bayramı" olarak kullanılıyordu.

1921 yılında Ankara'da Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu. Günümüzde Çocuk Esirgeme Kurumu olarak bilinen yapı, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmayı amaçlıyordu.

Özellikle 23 Nisan yaklaşırken yardım kampanyaları düzenleniyor, gazetelerde çağrılar yapılıyordu.

Yürütülen çalışmalar Mustafa Kemal Atatürk'ün de dikkatini çekmeyi başardı. Atatürk, çocuklara yönelik çabaları destekleyerek 23 Nisan kutlamalarının çocuklarla birlikte anılmasına katkı sundu.

Böylece 23 Nisan bayramı, yalnızca siyasi anlam taşımaktan çıkarak sevgi ve geleceğe umut mesajı veren güne dönüşmeye başladı.

1927'DE ÇOCUK BAYRAMI OLDU!

1927 yılına gelindiğinde Himaye-i Etfal Cemiyeti daha kapsamlı adım attı ve 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı olarak duyurdu.

Aynı yıl Atatürk, çocukları makamında ağırlayarak kutlamalara özel destek verdi. Şehirlerde öğrenciler ile çocukların yoğun katılım gösterdiği törenler düzenlendi.

Bu gelişmeler sonrası 23 Nisan halk arasında çocuk bayramı olarak benimsenmeye başladı. Resmi adı ise 1981 yılında '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak belirlendi.

Sonraki yıllarda farklı ülkelerden çocukların da katılımıyla kutlanan gün, dünya barışının ve kardeşliğin simgelerinden biri haline geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yıl dönümü büyük bir gururla kutlanıyor. Ulusal egemenliğin simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, tüm yurtta coşku, umut ve çocuk sesleriyle yankılanması temenni ediliyor.