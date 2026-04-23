Dünyada eşi benzeri yok! Neden başka bir gün değil de 23 Nisan? İşte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kalbinize dokunacak hikayesi..
Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan, sadece bir siyasi dönüm noktası değil, küllerinden doğan bir milletin geleceğine duyduğu eşsiz güvenin simgesidir. 1920'de Ankara'da atılan bağımsızlık temellerinden, Atatürk'ün çocuklara olan sonsuz sevgisine uzanan bu anlamlı yolculuk, bugün tüm dünyayı birleştiren bir barış köprüsü haline geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yıl dönümünde, 23 Nisan'ın milli iradeden çocuk kalbine uzanan, egemenliğin neşeyle buluştuğu o duygu dolu hikayesinin bilinmeyenleri…
Giriş Tarihi: 23.04.2026 09:37