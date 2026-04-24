Trend Galeri Trend Yaşam Dünyada sadece Türkiye'nin o noktasında yetişiyor! Kartepe'nin saklı mücevheri gün yüzüne çıktı...

Dünyada sadece Türkiye'nin o noktasında yetişiyor! Kartepe'nin saklı mücevheri gün yüzüne çıktı...

Kocaeli'nin Kartepe zirvesinde, doğanın kış uykusundan uyanışını müjdeleyen büyüleyici bir manzara yaşanıyor. Kuzuyayla Tabiat Parkı'nın serin topraklarından başını uzatan ve dünya üzerinde sadece bu bölgede görülen o nadir tür, baharın en zarif elçisi olarak izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Kısıtlı bir zaman diliminde kendini gösteren bu doğa harikasını kaçırmak istemeyen fotoğraf tutkunları ve botanik meraklıları, eşsiz kareler yakalayabilmek için henüz güneş doğmadan yollara düştü.

Giriş Tarihi: 24.04.2026 09:32
Dünyada sadece Türkiye’nin o noktasında yetişiyor! Kartepe’nin saklı mücevheri gün yüzüne çıktı...

Kartepe Kuzuyayla'da düzenlenen foto safari etkinliğinde doğaseverler, dünyada yalnızca bu bölgede yetişen endemik Keltepe Çiğdemi'ni doğal ortamında görüp fotoğraflama fırsatı buldu.


Dünyada sadece Türkiye’nin o noktasında yetişiyor! Kartepe’nin saklı mücevheri gün yüzüne çıktı...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen foto safari etkinliğine katılan doğaseverler, dünyada sadece Kartepe'de yetişen "Keltepe Çiğdemi"ni yakından görme ve fotoğraflama imkanı elde etti.

Dünyada sadece Türkiye’nin o noktasında yetişiyor! Kartepe’nin saklı mücevheri gün yüzüne çıktı...

Baharın en zarif habercilerinden biri olarak bilinen bu özel tür, ince yapısı ve erken çiçeklenmesiyle Kartepe'nin yüksek kesimlerinde doğanın uyanışını simgeleyen en değerli güzellikler arasında yer aldı.

Dünyada sadece Türkiye’nin o noktasında yetişiyor! Kartepe’nin saklı mücevheri gün yüzüne çıktı...

DÜNYADA SADECE KARTEPE'DE YETİŞİYOR
Kartepe zirvesinde, eski adıyla Keltepe olarak bilinen bölgede yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen katılımcılar Keltepe Çiğdemi'ni doğal ortamında gözlemleme fırsatı yakaladı.

Dünyada sadece Türkiye’nin o noktasında yetişiyor! Kartepe’nin saklı mücevheri gün yüzüne çıktı...

Doğanın kalbinde gerçekleşen bu özel buluşmada, çiğdemin zarif görüntüsü katılımcılara görsel şölen sundu. Fotoğraf tutkunları, dünyada yalnızca Kartepe'de yetişen bu nadide türü en etkileyici karelerle ölümsüzleştirmek için büyük özen gösterdi.

Dünyada sadece Türkiye’nin o noktasında yetişiyor! Kartepe’nin saklı mücevheri gün yüzüne çıktı...

ENDEMİK TÜRÜN DOĞADAKİ YOLCULUĞU ANLATILDI
Etkinlik kapsamında alanında uzman isimler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, Keltepe Çiğdemi'nin ekolojik değeri ve endemik yapısı detaylarıyla aktarıldı. Ayrıca Kuzuyayla Tabiat Parkı'nın zengin flora ve faunası hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Dünyada sadece Türkiye’nin o noktasında yetişiyor! Kartepe’nin saklı mücevheri gün yüzüne çıktı...

Bitkinin toprak altındaki yaşam döngüsünden yüzeye çıkış sürecine kadar uzanan hassas gelişimi, doğanın kusursuz işleyişini gözler önüne sererken; bu özel türün korunmasının bölge ekosistemi açısından taşıdığı kritik önem de vurgulandı.

Dünyada sadece Türkiye’nin o noktasında yetişiyor! Kartepe’nin saklı mücevheri gün yüzüne çıktı...

KELTEPE ÇİĞDEMİ KARELERLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ
Foto safariye katılan fotoğrafçılar ve doğaseverler, Kuzuyayla'nın eşsiz atmosferinde Keltepe Çiğdemi'ni en estetik açıdan kadraja almak için adeta yarıştı.

Dünyada sadece Türkiye’nin o noktasında yetişiyor! Kartepe’nin saklı mücevheri gün yüzüne çıktı...

Ortaya çıkan her kare, yalnızca bir bitkiyi değil, Kocaeli'nin saklı kalmış doğal zenginliğini de gözler önüne serdi. Katılımcılar, doğayla iç içe keyifli deneyim yaşarken, Keltepe Çiğdemi'ni yakından görme ve fotoğraflama imkanı bulmanın ayrıcalığıyla etkinliği tamamladı.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör