Dünyada sadece Türkiye'nin o noktasında yetişiyor! Kartepe'nin saklı mücevheri gün yüzüne çıktı...
Dünyada sadece Türkiye'nin o noktasında yetişiyor! Kartepe'nin saklı mücevheri gün yüzüne çıktı...
Kocaeli'nin Kartepe zirvesinde, doğanın kış uykusundan uyanışını müjdeleyen büyüleyici bir manzara yaşanıyor. Kuzuyayla Tabiat Parkı'nın serin topraklarından başını uzatan ve dünya üzerinde sadece bu bölgede görülen o nadir tür, baharın en zarif elçisi olarak izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Kısıtlı bir zaman diliminde kendini gösteren bu doğa harikasını kaçırmak istemeyen fotoğraf tutkunları ve botanik meraklıları, eşsiz kareler yakalayabilmek için henüz güneş doğmadan yollara düştü.
Giriş Tarihi: 24.04.2026 09:32