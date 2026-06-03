Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye’deki 9 Şehir...

Sismologlar ve yer bilimcilerin, aktif fay hatlarından uzak yer kabuğunun en yaşlı ve en sağlam ana kaya kütleleri olan "kraton" (kalkan) bölgelerini inceleyerek hazırladığı son küresel sismik harita yayınlandı. Yıkıcı sarsıntıların neredeyse hiç uğramadığı, yerin altındaki o en durağan ve izole kaleler tek tek belirlenirken; haritada Türkiye'nin de sismik açıdan en sakin, sarsıntı riski en düşük cep bölgeleri ve illeri netlik kazandı. İşte dünyada deprem riskinin en düşük olduğu yerler;