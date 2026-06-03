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Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye'deki 9 Şehir...
Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye'deki 9 Şehir...
Yer bilimcilerin "kraton" adını verdiği dev anakaya kütleleri sayesinde dünyanın en güvenli ülkeleri ve Türkiye'nin en sakin illeri listelendi. İskandinavya'nın dev kalkanlarından Kanada'nın sert coğrafyasına, Anadolu'da üç dev fay hattının kıskacında olmasına rağmen tarih boyunca yıkıcı sarsıntılardan korunmayı başarmış o 9 ilimizin ve güvenli sığınakların tüm detayları...
Giriş Tarihi: 03.06.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 14:59