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Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye'deki 9 Şehir...

Yer bilimcilerin "kraton" adını verdiği dev anakaya kütleleri sayesinde dünyanın en güvenli ülkeleri ve Türkiye'nin en sakin illeri listelendi. İskandinavya'nın dev kalkanlarından Kanada'nın sert coğrafyasına, Anadolu'da üç dev fay hattının kıskacında olmasına rağmen tarih boyunca yıkıcı sarsıntılardan korunmayı başarmış o 9 ilimizin ve güvenli sığınakların tüm detayları...

Giriş Tarihi: 03.06.2026 14:52 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 14:59
Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye’deki 9 Şehir...

Sismologlar ve yer bilimcilerin, aktif fay hatlarından uzak yer kabuğunun en yaşlı ve en sağlam ana kaya kütleleri olan "kraton" (kalkan) bölgelerini inceleyerek hazırladığı son küresel sismik harita yayınlandı. Yıkıcı sarsıntıların neredeyse hiç uğramadığı, yerin altındaki o en durağan ve izole kaleler tek tek belirlenirken; haritada Türkiye'nin de sismik açıdan en sakin, sarsıntı riski en düşük cep bölgeleri ve illeri netlik kazandı. İşte dünyada deprem riskinin en düşük olduğu yerler;

Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye’deki 9 Şehir...

AVRUPA VE İSKANDİNAVYA

Levha içlerinde yer alan İsveç, Norveç, Finlandiya, İrlanda ve Almanya ile Polonya, sismik açıdan dünyanın en stabil ülkeleridir. Kuzeydeki Grönland ve Faroe Adaları ile Baltık ülkeleri (Estonya, Letonya, Litvanya) bu güvenli hatta yer alır.

Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye’deki 9 Şehir...

KUZEY AMERİKA VE SİBİRYA

Devasa ve sert anakaya kütleleri sayesinde Kanada'nın büyük bir bölümü ile Rusya'nın Sibirya bölgesi, dünyada en az deprem üreten ve sismik enerjinin birikmediği dev kalkanlardır.

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Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye’deki 9 Şehir...

GÜNEY AMERİKA VE AVUSTRALYA

Aktif Pasifik Kuşağı'nın yıkıcı sarsıntılarına meydan okuyan Brezilya, doğudaki durağan Brezilya kalkanı üzerinde yer alır. Avustralya ise hiçbir aktif levha sınırında bulunmadığı için sismik riskin en az olduğu kıta ülkesidir.

Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye’deki 9 Şehir...

AFRİKA

Fay hatlarına tamamen yabancı olan Çad, Nijer, Burkina Faso ve Fildişi Sahili gibi Batı ve Orta Afrika ülkelerinde risk neredeyse sıfıra yakındır.

Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye’deki 9 Şehir...

TÜRKİYE'NİN DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN İLLERİ

Türkiye, Kuzey Anadolu (KAF), Doğu Anadolu (DAF) ve Batı Anadolu (BAF) fay hatlarının baskısı altında olsa da, bazı şanslı bölgeler aktif kırılma hatlarından uzak olmaları nedeniyle tarihsel olarak en sakin alanlar kabul ediliyor. İşte o güvenli şerit ve öne çıkan 9 ilimiz:

Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye’deki 9 Şehir...

KONYA

Konya Ovası ve çevresi, sismik aktivitenin en düşük olduğu merkezdir.

Not: Konya'nın sadece batı kesimleri Batı Anadolu Fay Hattı etkisindedir

Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye’deki 9 Şehir...

KARAMAN

Karaman da Konya ile birlikte Türkiye'nin en sakin şehirlerindendir.

Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye’deki 9 Şehir...

NİĞDE VE AKSARAY

Orta Anadolu'nun en güvenli kalelerindendir. Fay hatlarından uzak coğrafyaları sebebiyle büyük deprem geçmişleri oldukça sınırlıdır.

Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye’deki 9 Şehir...

NEVŞEHİR

Kapadokya bölgesinin kalbi olan şehir, hem turizm dünyasının göz bebeği hem de düşük sismik yapısıyla güvenli bir limandır.

Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye’deki 9 Şehir...

MARDİN

Mardin şehir merkezi ve güney ilçeleri, Türkiye'nin en sağlam zeminli alanlarındandır.

Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye’deki 9 Şehir...

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın da büyük bölümü bu düşük riskli hatta yer alır (kuzeybatısı hariç).

Dünyanın Deprem Riski En Düşük Güvenli Bölgeleri Açıklandı! İşte Türkiye’deki 9 Şehir...

KIRKLARELİ VE EDİRNE

Trakya'nın batısında, Kırklareli'nin kuzeybatısı ile Edirne'nin batı kesimleri ana fay hatlarından uzaklığı ile dikkat çeker. Doğusuna gidildikçe ise risk kademeli olarak artar.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör