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Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...
Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...
Milyonlarca kilometrekarelik sınırları, devasa karasal toprakları ve göz alabildiğine uzanan su alanlarıyla yeryüzünün en büyük 50 ülkesi, en ikonik simgeleri olan bayraklarıyla birlikte açıklandı! Bu renkli ve dev listede, şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın kaçıncı sırada yer aldığı ise büyük bir merak konusu oldu. İşte toplam alan, saf karasal toprak büyüklüğü ve sahip olunan su yüzdeleri dikkate alınarak hazırlanan bu çarpıcı coğrafi haritaya dair detaylar...
Giriş Tarihi: 26.06.2026 17:51
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 18:19