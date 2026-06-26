Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

Üzerinde yaşadığımız yeryüzü, binlerce yıllık tarihi süreçlerin ve jeolojik hareketlerin sonucunda şekillenen devasa sınırlarla örülü. Bir ülkenin sahip olduğu toprak büyüklüğü; sadece haritadaki kapladığı alandan ibaret olmayıp coğrafi güç, yeraltı zenginlikleri, tarımsal potansiyel ve küresel stratejik konum açısından en kritik güç unsurlarından biri kabul ediliyor. Ancak ülkeleri sadece haritada kapladıkları geometrik alanlarla değil, bağımsızlıklarının ve kültürlerinin en kutsal simgesi olan bayraklarıyla tanımak, yeryüzünün coğrafi haritasına çok daha renkli bir boyut kazandırıyor.