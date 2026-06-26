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Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

Milyonlarca kilometrekarelik sınırları, devasa karasal toprakları ve göz alabildiğine uzanan su alanlarıyla yeryüzünün en büyük 50 ülkesi, en ikonik simgeleri olan bayraklarıyla birlikte açıklandı! Bu renkli ve dev listede, şanlı ay-yıldızlı bayrağımızın kaçıncı sırada yer aldığı ise büyük bir merak konusu oldu. İşte toplam alan, saf karasal toprak büyüklüğü ve sahip olunan su yüzdeleri dikkate alınarak hazırlanan bu çarpıcı coğrafi haritaya dair detaylar...

Giriş Tarihi: 26.06.2026 17:51 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 18:19
Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

Üzerinde yaşadığımız yeryüzü, binlerce yıllık tarihi süreçlerin ve jeolojik hareketlerin sonucunda şekillenen devasa sınırlarla örülü. Bir ülkenin sahip olduğu toprak büyüklüğü; sadece haritadaki kapladığı alandan ibaret olmayıp coğrafi güç, yeraltı zenginlikleri, tarımsal potansiyel ve küresel stratejik konum açısından en kritik güç unsurlarından biri kabul ediliyor. Ancak ülkeleri sadece haritada kapladıkları geometrik alanlarla değil, bağımsızlıklarının ve kültürlerinin en kutsal simgesi olan bayraklarıyla tanımak, yeryüzünün coğrafi haritasına çok daha renkli bir boyut kazandırıyor.

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

50. JAPONYA

Yüz Ölçümü: 377.930

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

49. TÜRKMENİSTAN

Yüz Ölçümü: 488.100

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Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

48. İSPANYA

Yüz Ölçümü: 505.992

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

47. TAYLAND

Yüz Ölçümü: 513.120

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

46. YEMEN

Yüz Ölçümü: 527.968

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

45. KENYA

Yüz Ölçümü: 580.367

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

44. MADAGASKAR

Yüz Ölçümü: 587.041

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

43. UKRAYNA

Yüz Ölçümü: 603.500

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

42. SOMALİ

Yüz Ölçümü: 637.657

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

41. FRANSA

Yüz Ölçümü: 640.679

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

40. AFGANİSTAN

Yüz Ölçümü: 652.230

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

39. BURMA

Yüz Ölçümü: 676.578

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

38. ZAMBİYA

Yüz Ölçümü: 752.612

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

37. ŞİLİ

Yüz Ölçümü: 756.102

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

36. TÜRKİYE

Yüz Ölçümü: 783.562

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

35. MOZAMBİK

Yüz Ölçümü: 801.590

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

34. NAMİBYA

Yüz Ölçümü: 824.268

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

33. PAKİSTAN

Yüz Ölçümü: 881.912

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

32. VENEZUELA

Yüz Ölçümü: 912.050

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

31. NİJERYA

Yüz Ölçümü: 923.768

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

30. TANZANYA

Yüz Ölçümü: 945.087

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

29. MISIR

Yüz Ölçümü: 1.002.450

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

28. MORİTANYA

Yüz Ölçümü: 1.025.520

Dünyanın en büyük 50 ülkesi ve bayrakları sıralandı! İşte o listedeki ay-yıldızlı gururumuz...

27. BOLİVYA

Yüz Ölçümü: 1.098.581