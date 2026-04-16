Dünyanın En Büyük Altın Rezervi 2026 Listesi Belli Oldu! Türkiye 702 Tonla Hangi Devleri Geride Bıraktı?

2026 Nisan ayı itibarıyla küresel altın dengeleri değişti! Altın fiyatının yükselişiyle birlikte dünyanın en büyük altın rezervi hangü ülkede? sorusu merak konusu oldu. Dünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre Türkiye, 702 tonluk rezerviyle Avrupa devlerini geride bıraktı. İşte güncel liste...

Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:59 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 10:03
Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin zirve yaptığı 2026 yılında, 'güvenli liman' altına olan talep merkez bankalarının rezerv savaşını kızıştırırken; Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayımlanan Nisan raporu, Türkiye'nin Avrupa'nın finans başkentlerini bir bir saf dışı bıraktığı tarihi bir tabloyu ortaya koydu.

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN REZERVLERİNE SAHİP ÜLKELER 2026 LİSTESİ

40. Romanya

104 Ton

39. Güney Kore

104 Ton

38. Macaristan

110 Ton

37. Yunanistan

115 Ton

36. Katar

116 Ton

35. Meksika

120 Ton

34. Güney Afrika

125 Ton

33. İsveç

126 Ton

32. Mısır

129 Ton

31. Filipinler

132 Ton

30. Brezilya

145 Ton

29. Libya

147 Ton

28. Irak

165 Ton

27. Cezayir

174 Ton

26. Azerbaycan

185 Ton

25. Singapur

205 Ton

24. Belçika

227 Ton

23. Tayland

235 Ton

22. Avusturya

280 Ton

21. İspanya

282 Ton

20. Lübnan

287 Ton

19. İngiltere

310 Ton

18. Suudi Arabistan

323 Ton