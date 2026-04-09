Dünyanın en büyük altın rezervi 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

Dünya altın rezervi dengeleri 2026'da tamamen değişti! Türkiye'nin tarihi hamlesi sonrası Avrupa devleri liste dışı kaldı. Peki, Merkez Bankası'nın kasasındaki son rakam ne? İşte Türkiye'yi devler ligine taşıyan o güncel liste...

Giriş Tarihi: 09.04.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 09.04.2026 17:33
Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin zirve yaptığı 2026 yılında, "güvenli liman" altına olan talep merkez bankalarının rezerv savaşını kızıştırdı. Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayımlanan Nisan 2026 raporu, finans dünyasında kartların yeniden karıldığını kanıtladı.

Özellikle Türkiye, son yıllarda kararlılıkla sürdürdüğü altın biriktirme stratejisinin meyvelerini toplayarak 702 tonluk dev rezerviyle dünya devlerini bir bir saf dışı bıraktı.

Ekonomik bağımsızlık yolunda kritik bir kale inşa eden Türkiye'nin, Avrupa'nın finans başkentlerini geride bırakarak ilk 10'a yerleştiği o tarihi liste netleşti. İşte ABD'den Almanya'ya, Çin'den Türkiye'ye 2026 yılının en güncel altın rezervi sıralaması...

40. Romanya

104 Ton

39. Güney Kore

104 Ton

38. Macaristan

110 Ton

37. Yunanistan

115 Ton

36. Katar

116 Ton

35. Meksika

120 Ton

34. Güney Afrika

125 Ton

33. İsveç

126 Ton

32. Mısır

129 Ton

31. Filipinler

132 Ton

30. Brezilya

145 Ton

29. Libya

147 Ton

28. Irak

165 Ton

27. Cezayir

174 Ton

26. Azerbaycan

185 Ton

25. Singapur

205 Ton

24. Belçika

227 Ton

23. Tayland

235 Ton

22. Avusturya

280 Ton

21. İspanya

282 Ton

20. Lübnan

287 Ton

19. İngiltere

310 Ton