Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

Dünya gümüş rezervi haritası güncellendi: Global Firepower hazırladığı listeye göre, Türkiye devleri geride bırakarak maden devlerine adeta meydan okudu! İşte Yer altında 4 bin tonu aşkın hazinesi bulunan Türkiye'nin geride bıraktığı o ülkeler...

Giriş Tarihi: 12.05.2026 14:08 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 14:12
Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

Küresel piyasalarda kartlar yeniden karılıyor! 2026 yılına damga vuran teknolojik dönüşümle birlikte gümüş, artık sadece bir yatırım aracı değil; güneş panellerinden elektrikli araç bataryalarına kadar uzanan dev bir ekosistemin "yeni petrolü" haline geldi. Merakla beklenen güncel gümüş rezervi raporu ise maden dünyasında adeta deprem etkisi yarattı.

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

TÜRKİYE'NİN SIRALAMADAKİ YERİ HERKESİ ŞAŞIRTTI: İŞTE O HAZİNE...

Özellikle Türkiye'nin yer altı zenginliklerine dair açıklanan veriler, dünya devi maden ülkelerini geride bırakarak tüm dikkatleri Anadolu topraklarına çekti. Peki, gümüşün yeni kralları hangi ülkeler ve Türkiye bu devler liginde kaçıncı sırada yer alıyor? İşte piyasaları sarsan ve dengeleri sil baştan değiştiren rezervi en yüksek 30 ülke sıralamasının çarpıcı detayları...

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

İŞTE EN ÇOK GÜMÜŞ REZERVİNE SAHİP ÜLKELER 2026 GÜNCEL SIRALAMASI...

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

30 - PAPUA YENİ GİNE (740 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

29 - FİLİPİNLER (760 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

28 - VİETNAM (790 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

27 - KUZEY KORE (820 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

26 - İRAN (850 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

25 - MOĞOLİSTAN (880 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

24 - BULGARİSTAN (920 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

23 - PORTEKİZ (980 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

22 - YUNANİSTAN (1.050 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

21 - İSPANYA (1.150 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

20 - BREZİLYA (1.200 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

19 - ÖZBEKİSTAN (1.400 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

18 - GÜNEY AFRİKA (1.800 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

17 - ENDONEZYA (2.100 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

16 - İSVEÇ (2.500 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

15 - FAS (2.900 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

14 - TÜRKİYE (4.100 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

13 - KANADA (4.800 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

12 - KAZAKİSTAN (5.100 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

11 - HİNDİSTAN (8.200 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

10 - ARJANTİN (6.500 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi belli oldu! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

9 - BOLİVYA (22.000 TON)