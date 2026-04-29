Dünyanın en büyük helikopter filoları 2026 listesi! Türkiye’den gurur veren sıralama

Dünyanın en büyük helikopter filoları listesi yayımlandı ve ülkelerin havacılık kapasitesi mercek altına alındı. Listenin açıklanmasıyla birlikte Türkiye'nin sıralamadaki yeri de netleşti. Filoların büyüklüğü, helikopter sayısı ve kullanım alanları dikkate alınarak yapılan değerlendirme, ülkelerin askeri ve sivil hava gücünü ortaya koyuyor. Dünyanın en büyük helikopter filoları araştırması, ülkelerin sahip olduğu hava araçları sayısını ve çeşitliliğini ortaya koydu. Türkiye'nin de dahil olduğu listede, filoların büyüklüğü ve kullanım kapasitesi öne çıkan kriterler arasında yer aldı. Açıklanan sonuçlar, hem sivil hem de askeri alanda helikopter kapasitesine dair önemli ipuçları sunuyor. İşte dünyanın en büyük helikopter filoları listesi ve Türkiyenin sırası... 100-SENEGAL 99-BURKİNA FASO 98-ARNAVUTLUK 97-TACİKİSTAN 96-LAOS 95-GUATEMALA 94-KAMBOÇYA 93-YENİ ZELANDA 92-Kamerun 91-SLOVAKYA 90-LİBYA 89-PANAMA 88-BULGARİSTAN 87-TÜRKMENİSTAN 86-FİNLANDİYA 85-ZİMBABVE 84-EL SALVADOR 83-BOLİVYA 82-UGANDA 81-UMMAN 80-ZAMBİYA 79-ETİYOPYA 78-NORVEÇ 77-DANİMARKA 76-PORTEKİZ 75-ERMENİSTAN 74-HIRVATİSTAN 73-DEMOKTARİK KONGO CUMHURİYETİ 72-SURİYE 71-İSVİÇRE 70-AVUSTURYA 69-ÇEKYA 68-EKVADOR 67-GEORGİA 66-MALEZYA 65-SRİ LANKA 64-DOMİNİK CUMHURİYETİ 63-MACARİSTAN 62-SIRBİSTAN 61-İSVEÇ 60-YEMEN 59-SUDAN 58-ROMANYA 57-BAHREYN 56-HOLLANDA 55-BANGLADEŞ 54-LÜBNAN 53-KUVEYT 52-NİJERYA 51-BELARUS 50-KAZAKİSTAN 49-AVUSTRALYA 48-FAS 47-SİNGAPUR 46-KENYA 45-VENEZUELA 44-KATAR 43-MYANMAR 42-ŞİLİ 41-GÜNEY AFRİKA 40-AZERBAYCAN 39-ARJANTİN 38-VİETNAM 37-ÖZBEKİSTAN 36-TUNUS 35-PERU 34-ANGOLA 33-İSRAİL 32-İRAN 31-FİLİPİNLER 30-UKRAYNA 29-KANADA 28-ÜRDÜN 27-İSPANYA 26-MEKSİKA 25-IRAK 24-BREZİLYA 23-KUZEY KORE 22-ENDONEZYA 21-POLONYA 20-TAYVAN 19-Birleşik Krallık: Tahmini saldırı helikopteri sayısı 37 18-KOLOMBİYA 17-TAYLAND 16-BİRLEŞİK KRALLIK 15-SUUDİ ARABİSTAN 14-YUNANİSTAN 13-Almanya: Tahmini saldırı helikopteri sayısı 54 12-CEZAYİR 11-MISIR 10-İTALYA 9-PKAİSTAN 8-FRANSA 7-TÜRKİYE 6-JAPONYA 5-HİNDİSTAN 4-GÜNEY KORE 3-Çin: Tahmini saldırı helikopteri sayısı 281 2-Rusya: Tahmini saldırı helikopteri sayısı 557 1-Amerika Birleşik Devletleri: Tahmini saldırı helikopteri sayısı 1002