Dünyanın en büyük imparatorlukları listelendi! Osmanlı ordusu kaçıncı sırada?

Dünya tarihine yön veren en büyük 15 imparatorluk belli oldu! Askeri gücüyle 3 kıtaya hükmeden Osmanlı ordusu bu listede kaçıncı sırada? İşte herkesin merak ettiği o sıralama...

Giriş Tarihi: 28.04.2026 10:06
İnsanlık tarihi; kıtalara hükmeden, çağ kapatıp çağ açan ve askeri dehalarıyla dünyanın sınırlarını yeniden çizen devasa imparatorlukların ayak izleriyle doludur. Yalnızca fethettikleri toprakların büyüklüğüyle değil, aynı zamanda kurdukları benzersiz askeri sistemlerle de yüzyıllarca ayakta kalan dünyanın en büyük imparatorlukları yeniden listelendi. Stratejik dehası, lojistik gücü ve üç kıtaya yayılan hakimiyetiyle tarih sahnesine damga vuran Osmanlı İmparatorluğu'nun bu devler ligindeki yeri ise merak konusu Peki; Roma'dan Moğollara, Britanya'dan antik medeniyetlere uzanan bu tarihi güç savaşında, Osmanlı ordusu kaçıncı sırada yer alıyor?

15. BİZANS İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 6. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Diplomasi, savunma mimarisi, ticaret yolları

Toprak Alanı: 3.5 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Avrupa ve Asya'nın birleşim noktası.

14. JAPON İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl (1930'lar)

Güç Faktörleri: Askeri teknoloji, bölgesel genişleme

Toprak Alanı: 7 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Asya-Pasifik bölgesindeki etkisi.

13. ÇİN İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: MÖ 2. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl

Güç Faktörleri: İpek Yolu, bilimsel buluşlar, merkezi yönetim

Toprak Alanı: 6 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Doğu Asya'nın yükselişi.

12. PORTEKİZ İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 15-16. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Denizcilik keşifleri, ticaret yolları

Toprak Alanı: 10 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: İlk küresel ticaret ağı.

11. FRANSA (NAPOLYON İMPARATORLUĞU)

Zirve Dönemi: 19. Yüzyılın başı

Güç Faktörleri: Askeri deha, Avrupa'daki reformlar

Toprak Alanı: 2 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden şekillendirdi.

10. TANG HANEDANLIĞI

Zirve Dönemi: 7. Yüzyıl

Güç Faktörleri: İpek Yolu kontrolü, kültürel üstünlük, teknolojik yenilikler

Toprak Alanı: 6 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Çin kültürünün Altın Çağı.

9. İSPANYA İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 16. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Denizcilik üstünlüğü, koloniler, altın ticareti

Toprak Alanı: 13 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Amerika kıtasında derin izler bıraktı.

8. PERS İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: MÖ 5. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Merkezi yönetim, yol ağı, hoşgörü politikası

Toprak Alanı: 8 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: İlk süper güç.

7. SOVYETLER BİRLİĞİ

Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Askeri güç, ideolojik yayılma, sanayi üretimi

Toprak Alanı: 22 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Soğuk Savaş'ın iki süper gücünden biri.

6. QİNG HANEDANLIĞI

Zirve Dönemi: 18. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Ekonomik güç, nüfus üstünlüğü, geniş topraklar

Toprak Alanı: 14 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Çin'in son hanedanlığı, Asya'nın merkezi.

5. ABBASİLER

Zirve Dönemi: 9. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Bilim ve kültürde Altın Çağ, ticaret yolları kontrolü

Toprak Alanı: 11 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: İslam medeniyetinin zirve dönemi.

4. ROMA İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: MÖ 27 - MS 476

Güç Faktörleri: Hukuk sistemi, askeri disiplin, mimari başarılar

Toprak Alanı: 5 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Batı medeniyetinin temellerini attı.

3. MOĞOL İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 13. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Askeri strateji, hızlı fetihler, Avrasya'daki kültürel entegrasyon

Toprak Alanı: 24 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Tarihin en geniş kara imparatorluğu.

2. BRİTANYA İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 19. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Sanayi devrimi, küresel ticaret ağları, denizcilik üstünlüğü

Toprak Alanı: 35 milyon km² (dünyanın dörtte biri)

Öne Çıkan Özellikler: Tarihin en büyük imparatorluğu, bilim ve teknolojide öncü.

1. OSMANLI İMPARATORLUĞU

Zirve Dönemi: 16. Yüzyıl

Güç Faktörleri: Stratejik konum, askeri başarılar, kültürel çeşitlilik

Toprak Alanı: 5.2 milyon km²

Öne Çıkan Özellikler: Üç kıtayı birleştiren köprü.

PEKİ TARİHİN EN GÜÇLÜ ORDUSU HANGİ ÜLKEYE AİT?

Tarihçilerin asırlardır süren 'kim daha güçlüydü?' tartışmasına modern teknoloji son noktayı koydu: Yapay zeka, lojistik güçten askeri dehaya kadar tüm verileri tarayarak tarihin en yenilmez ordularını yeniden sıraladı.

İşte listenin zirvesinde yer alan Osmanlı İmparatorluğu'nun o çarpıcı konumu!

17 - Fin Ordusu

16 - Britanya İmparatorluğu Ordusu

15 - Nazi Almanyası Wehrmacht

14 - Prusya Ordusu

13 - Samuray Orduları

12 - Hun Ordusu

11 - Bizans Ordusu

10 - Makedon Ordusu