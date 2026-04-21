Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralandı: Osmanlı ordusu listede kaçıncı sırada?

İnsanlık tarihi; kıtalara hükmeden, çağ kapatıp çağ açan ve askeri dehalarıyla dünyanın sınırlarını yeniden çizen devasa imparatorlukların ayak sesleriyle doludur. Yalnızca fethettikleri toprakların büyüklüğüyle değil, aynı zamanda kurdukları benzersiz askeri sistemlerle de asırlarca ayakta kalan dünyanın en büyük imparatorlukları yeniden listelendi. Stratejik dehası, lojistik gücü ve üç kıtaya yayılan hakimiyetiyle tarih sahnesine damga vuran Osmanlı İmparatorluğu'nun bu devler ligindeki yeri ise en çok merak edilen detayların başında geliyor. Peki; Roma'dan Moğollara, Britanya'dan antik medeniyetlere uzanan bu tarihi güç savaşında, Osmanlı ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? 15. BİZANS İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 6. Yüzyıl Güç Faktörleri: Diplomasi, savunma mimarisi, ticaret yolları Toprak Alanı: 3.5 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Avrupa ve Asya'nın birleşim noktası. 14. JAPON İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl (1930'lar) Güç Faktörleri: Askeri teknoloji, bölgesel genişleme Toprak Alanı: 7 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Asya-Pasifik bölgesindeki etkisi. 13. ÇİN İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: MÖ 2. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Güç Faktörleri: İpek Yolu, bilimsel buluşlar, merkezi yönetim Toprak Alanı: 6 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Doğu Asya'nın yükselişi. 12. PORTEKİZ İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 15-16. Yüzyıl Güç Faktörleri: Denizcilik keşifleri, ticaret yolları Toprak Alanı: 10 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: İlk küresel ticaret ağı. 11. FRANSA (NAPOLYON İMPARATORLUĞU) Zirve Dönemi: 19. Yüzyılın başı Güç Faktörleri: Askeri deha, Avrupa'daki reformlar Toprak Alanı: 2 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden şekillendirdi. 10. TANG HANEDANLIĞI Zirve Dönemi: 7. Yüzyıl Güç Faktörleri: İpek Yolu kontrolü, kültürel üstünlük, teknolojik yenilikler Toprak Alanı: 6 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Çin kültürünün Altın Çağı. 9. İSPANYA İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 16. Yüzyıl Güç Faktörleri: Denizcilik üstünlüğü, koloniler, altın ticareti Toprak Alanı: 13 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Amerika kıtasında derin izler bıraktı. 8. PERS İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: MÖ 5. Yüzyıl Güç Faktörleri: Merkezi yönetim, yol ağı, hoşgörü politikası Toprak Alanı: 8 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: İlk süper güç. 7. SOVYETLER BİRLİĞİ Zirve Dönemi: 20. Yüzyıl Güç Faktörleri: Askeri güç, ideolojik yayılma, sanayi üretimi Toprak Alanı: 22 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Soğuk Savaş'ın iki süper gücünden biri. 6. QİNG HANEDANLIĞI Zirve Dönemi: 18. Yüzyıl Güç Faktörleri: Ekonomik güç, nüfus üstünlüğü, geniş topraklar Toprak Alanı: 14 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Çin'in son hanedanlığı, Asya'nın merkezi. 5. ABBASİLER Zirve Dönemi: 9. Yüzyıl Güç Faktörleri: Bilim ve kültürde Altın Çağ, ticaret yolları kontrolü Toprak Alanı: 11 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: İslam medeniyetinin zirve dönemi. 4. ROMA İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: MÖ 27 - MS 476 Güç Faktörleri: Hukuk sistemi, askeri disiplin, mimari başarılar Toprak Alanı: 5 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Batı medeniyetinin temellerini attı. 3. MOĞOL İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 13. Yüzyıl Güç Faktörleri: Askeri strateji, hızlı fetihler, Avrasya'daki kültürel entegrasyon Toprak Alanı: 24 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Tarihin en geniş kara imparatorluğu. 2. BRİTANYA İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 19. Yüzyıl Güç Faktörleri: Sanayi devrimi, küresel ticaret ağları, denizcilik üstünlüğü Toprak Alanı: 35 milyon km² (dünyanın dörtte biri) Öne Çıkan Özellikler: Tarihin en büyük imparatorluğu, bilim ve teknolojide öncü. 1. OSMANLI İMPARATORLUĞU Zirve Dönemi: 16. Yüzyıl Güç Faktörleri: Stratejik konum, askeri başarılar, kültürel çeşitlilik Toprak Alanı: 5.2 milyon km² Öne Çıkan Özellikler: Üç kıtayı birleştiren köprü. PEKİ TARİHİN EN GÜÇLÜ ORDUSU HANGİ ÜLKEYE AİT? Tarihçilerin asırlardır süren 'kim daha güçlüydü?' tartışmasına modern teknoloji son noktayı koydu: Yapay zeka, lojistik güçten askeri dehaya kadar tüm verileri tarayarak tarihin en yenilmez ordularını yeniden sıraladı. İşte listenin zirvesinde yer alan Osmanlı İmparatorluğu'nun o çarpıcı konumu! 17 - Fin Ordusu 16 - Britanya İmparatorluğu Ordusu 15 - Nazi Almanyası Wehrmacht 14 - Prusya Ordusu 13 - Samuray Orduları 12 - Hun Ordusu 11 - Bizans Ordusu 10 - Makedon Ordusu 9- Pers Ordusu 8 - Maurya Ordusu 7 - Viking Orduları 6- Kızıl Ordu 5- Napolyon Ordusu 4 - Sparta Ordusu 3 - Moğol Ordusu 2 - Roma Lejyonları 1 - Osmanlı Ordusu PEKİ MODERN DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSU HANGİ ÜLKEDE? DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI Öte yandan, ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları 2026 listesini yayınladı. Türkiye'nin listedeki yeri oldukça dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü orduları... 145-BUTAN 144-BELİZE 143-ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ 142-SURİNAM 141-LİBERYA 140-SİERRA LEONE 139-KOSOVA 138-BENİN 137-SOMALİ 136-MOLDOVA 135-PANAMA 134-İZLANDA 133-BOSNA HERSEK 132-GABON 131-MADAGASKAR 130-BOTSVANA 129-EL SALVADOR 128-KARADAĞ 127-BURKİNA FASO 126-SENEGAL 125-LAOS 124-NEPAL 123-MORİTANYA 122-NAMİBYA 121-AFGANİSTAN 120-NİJER 119-ERİTRE 118-LÜBNAN 117-KONGO CUMHURİYETİ 116-NİKARAGUA 115-DOMİNİK CUMHURİYETİ 114-KUZEY MAKEDONYA 113-GÜNEY SUDAN 112-GANA 111-ZAMBİYA 110-LÜKSEMBURG 109-KIRGIZİSTAN 108-FİLDİŞİ SAHİLİ 107-UGANDA 106-ESTONYA 105-ZİMBABVE 104-MALİ 103-HONDURAS 102-LETONYA 101-ERMENİSTAN 100-TACİKİSTAN 99-KAMERUN 98-YEMEN 97-URUGUAY 96-GUATEMALA 95-GÜRCİSTAN 94-İRLANDA 93-MOĞOLİSTAN 92-MOZAMBİK 91-SLOVENYA 90-YENİ ZELANDA 89-TANZANYA 88-LİTVANYA 87-SURİYE 86-UMMAN 85-ÇAD 84-KENYA 83-KAMBOÇYA 82-BOLİVYA 81-PARAGUAY 80-LİBYA 79-TUNUS 78-TÜRKMENİSTAN 77-ARNAVUTLUK 76-KUVEYT 75-BAHREYN 74-ÜRDÜN 73-HIRVATİSTAN 72-EKVADOR 71-KATAR 70-BELARUS 69-SLOVAKYA 68-SRİ LANKA 67-AVUSTURYA 66-SUDAN 65-KÜBA 64-DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ 63-SIRBİSTAN 62-BULGARİSTAN 61-BELÇİKA 60-AZERBAYCAN 59-ANGOLA 58-KAZAKİSTAN 57-MACARİSTAN 56-FAS 55-ÇEKYA 54-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 53-ÖZBEKİSTAN 52-ROMANYA 51-VENEZUELA 50-PERU 49-ŞİLİ 48-FİNLANDİYA 47-ETİYOPYA 46-İSVİÇRE 45-DANİMARKA 44-IRAK 43-KOLOMBİYA 42-MALEZYA 41-FİLİPİNLER 40-GÜNEY AFRİKA 39-NORVEÇ 38-PORTEKİZ 37-BANGLADEŞ 36-MEKSİKA 35-MYANMAR 34-HOLLANDA 33-NİJERYA 32-ARJANTİN 31-KUZEY KORE 30-YUNANİSTAN 29-SİNGAPUR 28-KANADA 27-CEZAYİR 26-İSVEÇ 25-SUUDİ ARABİSTAN 24-TAYLAND 23-VİETNAM 22-TAYVAN 21-POLONYA 20-UKRAYNA 19-MISIR 18-İSPANYA 17-AVUSTRALYA 16-İRAN 15-İSRAİL 14-PAKİSTAN 13-ENDONEZYA 12-ALMANYA 11-BREZİLYA 10-İTALYA 9-TÜRKİYE 8-BİRLEŞİK KRALLIK 7-JAPONYA 6-FRANSA 5-GÜNEY KORE 4-HİNDİSTAN 3-ÇİN 2-RUSYA 1-ABD