Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Global Firepower dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesini yayınladı. 2026 raporuyla enerji haritası yeniden çizildi! Gabar ve Karadeniz keşifleri sonrası Türkiye, devleri geride bırakarak listede kritik bir eşiği geçti.

Giriş Tarihi: 19.04.2026 11:11
Küresel ekonominin can damarı olan enerji piyasaları, Global Firepower 2026 raporunun yayımlanmasıyla birlikte adeta yeni bir döneme girdi. "Siyah altın" olarak nitelendirilen petrol rezervlerinde geleneksel güç dengeleri yerinden oynarken; Gabar Dağı ve Karadeniz hattındaki stratejik keşifleriyle enerjide tam bağımsızlık ilan eden Türkiye, 2026 listesinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Döviz kurları ve cari açık üzerinde doğrudan etkisi olan petrol rezervlerinde yaşanan bu hareketlilik, sadece bir sıralama değişikliği değil, aynı zamanda küresel jeopolitik arenada kartların yeniden karılması anlamına geliyor.

Peki, Türkiye hangi dünya devlerini listesinin gerisine itti ve yeni enerji haritasında kim kaçıncı sırada? İşte merakla beklenen o güncel veriler...

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

94 - FAS (684 BİN VARİL)

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)