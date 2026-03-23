Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

Küresel enerji piyasalarında kartların yeniden dağıtıldığı 2026 yılı, yer altındaki 'siyah altın' rezervlerinde beklenmedik değişimlere sahne oluyor. Ekonomik bağımsızlığın ve jeopolitik gücün en somut göstergesi kabul edilen kanıtlanmış petrol rezervleri, yayınlanan son raporla birlikte dünya devlerinin sıralamasını güncelledi. Zirvedeki Venezuela ve Suudi Arabistan arasındaki makas daralırken, teknolojik hamlelerle rezerv kapasitesini artıran ülkeler enerji haritasını adeta baştan çiziyor. Özellikle son yıllarda Gabar Dağı ve Karadeniz hattındaki yerli üretim atağıyla dikkat çeken Türkiye'nin bu devler ligindeki yeni konumu, hem yerel hem de küresel piyasalarda taşları yerinden oynatacak cinsten. İşte enerji savaşlarının gölgesinde şekillenen, 2026'nın en güncel ve en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri tam listesi...