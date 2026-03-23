Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye'nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye'nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

Enerji savaşlarının gölgesinde 2026 "siyah altın" raporu yayınlandı! Global Firepower verilerine göre; Venezuela zirveyi korurken, Türkiye Gabar ve Karadeniz keşifleriyle listede üst sıralara tırmanıyor. İşte dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri listesi...

Giriş Tarihi: 23.03.2026 10:37
Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

Küresel enerji piyasalarında kartların yeniden dağıtıldığı 2026 yılı, yer altındaki 'siyah altın' rezervlerinde beklenmedik değişimlere sahne oluyor. Ekonomik bağımsızlığın ve jeopolitik gücün en somut göstergesi kabul edilen kanıtlanmış petrol rezervleri, yayınlanan son raporla birlikte dünya devlerinin sıralamasını güncelledi. Zirvedeki Venezuela ve Suudi Arabistan arasındaki makas daralırken, teknolojik hamlelerle rezerv kapasitesini artıran ülkeler enerji haritasını adeta baştan çiziyor. Özellikle son yıllarda Gabar Dağı ve Karadeniz hattındaki yerli üretim atağıyla dikkat çeken Türkiye'nin bu devler ligindeki yeni konumu, hem yerel hem de küresel piyasalarda taşları yerinden oynatacak cinsten. İşte enerji savaşlarının gölgesinde şekillenen, 2026'nın en güncel ve en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri tam listesi...

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

94 - FAS (684 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

73 - YENİ ZELANDA ( 40 MİLYON 993 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi!

72 - JAPONYA (44 MİLYON 115 BİN VARİL)