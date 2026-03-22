Dünyanın en büyüleyici 50 rotası belli oldu: O şehrimiz listeyi altüst etti

Dünyanın dört bir yanından büyüleyici destinasyonların yer aldığı 'en güzel 50 yer' listesi açıklandı. Sıralamada Türkiye'den de bir kent kendine yer aldı. İşte dünyanın en güzel 50 yeri Park City (Utah) Detroit (Michigan) Miami (Florida) San Francisco (California) Jamaica Toronto (Kanada) Riviera Nayarit (Meksika) Portland (Oregon) Tofino (Britanya Kolumbiyası) Dolni Morava (Çek Cumhuriyeti) Valencia (İspanya) Devon (İngiltere) Portree (İskoçya) Madeira (Portekiz) Alentejo (Portekiz) Kaunas (Litvanya) Calabria (İtalya) Skelleftea (İsveç) Kopenhag (Danimarka) Marsilya (Fransa) Selanik (Yunanistan) Ilulissat (Grönland) Ras Al Khaimah (Birleşik Arap Emirlikleri) Doha (Katar) Nairobi (Kenya) Hwange National Park (Zimbabwe) Franschhoek (Güney Afrika), Seul (Güney Kore) Kerala (Hindistan) Ahmedabad (Hindistan) Great Barrier Reef (Avustralya) Queenstown (Yeni Zellanda) Historic Silk Road Sites (Özbekistan) Trans Bhutan Trail (Butan) Bali (Endonezya) Kyushu Adaları (Japonya) Boracay (Filipinler) Setouchi Adaları (Japonya) Fremantle (Avustralya) Lower Zambezi National Park (Zambiya) Kigali (Ruanda) Galapagos Adaları (Ekvador) Sao Paulo (Brezilya) Rapa Nui (Şili) Salta (Arjantin) El Chalten (Arjantin) Bogota (Kolombiya) LİSTEDE TÜRKİYE'DEN BİR YER DE VAR Listede dünyanın dört bir yanından şehir bulunurken, bunların arasında en dikkat çekenlerinden biri İstanbul oldu. Klasik bir yeniden doğuş olarak tanımlanan İstanbul, yeni yapılan Galataport ve İstanbul Modern Müzesi ile şimdiyi geçmiş ile birleştiriyor. Atatürk Kültür Merkezi de geçtiğimiz yıl açılmasıyla birlikte dünyanın en eski illerinden olan İstanbul, yenilikleri yakalayarak yeniden doğuşuna devam ediyor.