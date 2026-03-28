Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

Herkesin dalga geçtiği, hatta resmen 'dünyanın en çirkin yeri' seçilerek tescillenen o şehir, şimdi modern seyahat tutkunlarının yeni kutsal mekanı haline geldi! Paslanmış fabrikaların ve gri beton yığınlarının arasında saklı olan bu 'çöküş estetiği', nasıl oldu da lüks tatil köylerini geride bırakan bir cazibe merkezine dönüştü? Bir zamanlar utanç kaynağı olan o yıkıntılar, şimdilerde binlerce turistin akın ettiği, Instagram karelerini süsleyen bir fenomen... Herkesin kaçtığı o noktanın, küresel bir trende dönüşen inanılmaz hikayesine hazır mısınız?

Giriş Tarihi: 28.03.2026 15:18 Güncelleme Tarihi: 28.03.2026 15:20
Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

Bir zamanlar "dünyanın en çirkin şehri" unvanıyla alay konusu olan Belçika'nın Charleroi kenti, şimdilerde beklenmedik bir dönüşümün merkezinde.

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

Terk edilmiş fabrikaları, paslanmış çelik yığınları ve gri gökyüzüyle modern dünyanın "çöküş estetiğini" keşfetmek isteyen binlerce turisti kendine çekiyor. Peki, bu "çirkinlik" nasıl bir turizm mıknatısına dönüştü?

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

BİR ŞAKANIN GERÇEĞE DÖNÜŞME HİKAYESİ

Her şey, 2008 yılında Hollandalı bir gazetenin okurlarına "Dünyanın en çirkin şehri neresi?" diye sormasıyla başladı. Oylama sonucunda Belçika'nın sanayi kenti Charleroi, açık ara farkla bu unvanın sahibi oldu. Şehir sakinleri için bu durum başta üzücü olsa da, Belçikalı sanatçı Nicolas Buissart bunu bir fırsata çevirmeye karar verdi.

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

Buissart, şehre yönelik bu olumsuz algıyla dalga geçmek amacıyla "Şehir Safarisi" (City Safari) turları düzenlemeye başladı. Ancak şaka olarak başlayan bu girişim, kısa sürede küresel bir fenomene dönüştü.

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

Bugün Berlin'den Detroit'e kadar pek çok şehirden gelen "urbex" (kentsel keşif) tutkunları, Charleroi'nin çürümekte olan güzelliğini görmek için sıraya giriyor.

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

SANAYİNİN KÜLLERİNDEN DOĞAN "URBEX" CENNETİ

Charleroi, bir zamanlar Belçika'nın kömür ve çelik merkeziydi. Ancak sanayinin çöküşüyle birlikte devasa kompleksler sessizliğe büründü. Şimdi bu sessizlik, deklanşör sesleriyle bozuluyor. Şehrin sunduğu sıra dışı rotalar arasında şunlar yer alıyor:

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!
  • Terk Edilmiş Havuzlar: Çatısı çökmüş, fayansları çatlamış ancak hala eski ihtişamının izlerini taşıyan mekanlar.
  • Cüruf Tepeleri (Slag Heaps): Maden atıklarından oluşan ve zamanla doğanın geri kazandığı devasa yapay tepeler.
  • Paslı Çelik Fabrikaları: Fotoğrafçılar için eşsiz ışık oyunları ve gölge derinlikleri sunan devasa metal yığınları.

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

NEDEN HERKES BURAYA AKIN EDİYOR?

Sosyal medyanın ve "doom tourism" (yıkım turizmi) akımının yükselişiyle birlikte, klasik müze ve sahil tatilleri yerini daha ham ve gerçek deneyimlere bırakıyor.

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

Charleroi, kapitalizmin geride bıraktığı "atıkları" birer sanat eserine dönüştürüyor.

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

Ziyaretçiler, mükemmelliğin sıkıcılığından kaçıp, yıkımın içindeki melankoliyi ve yaşanmışlığı arıyor.

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

Tur rehberi Buissart'a göre bu bir "estetik arayışı". Modern dünyanın her yeri birbirine benzeyen steril şehirlerinden bıkanlar için Charleroi, gerçek ve dürüst bir hikaye anlatıyor.

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

Şehir, yaralarını gizlemek yerine onları sergileyerek kendi kimliğini yeniden inşa ediyor.

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

CHARLEROİ: AVRUPA'NIN "YENİ BERLİN"İ Mİ?

Şehirdeki bu değişim sadece turizmle sınırlı değil.

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

Terk edilmiş depo ve atölyeler; sanat galerilerine, gece kulüplerine ve tasarım ofislerine dönüşüyor.

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

Charleroi, ucuz kiraları ve sunduğu sınırsız yaratıcı alanla Avrupa'nın yeni sanat üssü olma yolunda ilerliyor.

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

Havacılık dünyasında daha çok düşük maliyetli havayollarının (Ryanair gibi) merkezi olarak bilinen bu şehir, artık sadece bir aktarma noktası değil, başlı başına bir destinasyon haline gelmiş durumda. "

Dünyanın en çirkin şehri seçildi! Akın akın turist gidiyor: Yerini kimse tahmin edemiyor!

Dünyanın en çirkin şehri" etiketi, belki de Charleroi'nin başına gelen en iyi şeydi.