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Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

Dünya Altın Konseyi'nin son verileri küresel piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Türkiye, güncellenen altın rezervleriyle birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak üst sıralara tırmandı. Peki, Türkiye hangi devleri geride bıraktı? İşte o liste;

Giriş Tarihi: 05.07.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 14:52
Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

2026 yılına damga vuran jeopolitik gerilimler, küresel merkez bankalarını büyük bir rezerv yarışına sürükledi. Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı son rapora ise güncellenen altın rezerviyle Türkiye damga vurdu.

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

Türkiye, rezerviyle Avrupa'nın en güçlü ekonomilerini geride bırakarak dünya devlerinin yer aldığı listeye adını üst sıralardan yazdırdı.

İŞTE SIRAMIZ...

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

40. Romanya

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Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

39. Güney Kore

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

38. Macaristan

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

37. Yunanistan

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

36. Katar

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

35. Meksika

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

34. Güney Afrika

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

33. İsveç

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

32. Mısır

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

31. Filipinler

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

30. Libya

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

29. Irak

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

28. Brezilya

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

27. Cezayir

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

26. Azerbaycan

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

25. Singapur

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

24. Belçika

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

23. Tayland

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

22. Avusturya

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

21. İspanya

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

20. Lübnan

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

19. İngiltere

Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

18. Suudi Arabistan