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Dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkeleri 2026 açıklandı: Türkiye listede hangi devleri geride bıraktı?

Dünya Altın Konseyi'nin son verileri küresel piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Türkiye, güncellenen altın rezervleriyle birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak üst sıralara tırmandı. Peki, Türkiye hangi devleri geride bıraktı? İşte o liste;

Giriş Tarihi: 05.07.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 14:52