Dünyanın en çok çay içen 10 ülkesi açıklandı: Kişi başına 3,5 kilo çay tüketiliyor! İşte zirvedeki ülke

Dünyanın neresine giderseniz gidin, dost sohbetlerinin, aile buluşmalarının ve günlük ritüellerin değişmez eşlikçisi çay oluyor. Kültürden kültüre farklı anlamlar taşısa da, çayın sıcaklığı herkesi aynı masada buluşturuyor. Son yapılan kapsamlı araştırma ise ülkelerin çay tutkusunu rakamlarla ortaya koydu. Kişi başına yıllık 3,5 kiloyu aşan tüketim oranları, bazı ülkeleri zirveye taşıdı ve çay sevgisinin ulaştığı boyut herkesi şaşırttı. İşte dünyada en çok çay tüketen ülkeler ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...