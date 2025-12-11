Dünyanın en çok çay içen 10 ülkesi açıklandı: Kişi başına 3,5 kilo çay tüketiliyor! İşte zirvedeki ülke

KİŞİ BAŞINA YILDA TAM 3.5 KİLO ÇAY TÜKETİYORUZ

Kişi başına yılda ortalama 3.5 kilogram çay tüketimi, ülkemizi dünya genelinde açık ara zirveye taşıyor. Bu yüksek oran, çayın kültürümüzde ne kadar köklü bir yere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, Türkiye'yi "dünyanın en çok çay içen ülkesi" unvanının tartışmasız sahibi yapıyor.