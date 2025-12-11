Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en çok çay içen 10 ülkesi açıklandı: Kişi başına 3,5 kilo çay tüketiliyor! İşte zirvedeki ülke

Dünyanın neresine giderseniz gidin, dost sohbetlerinin, aile buluşmalarının ve günlük ritüellerin değişmez eşlikçisi çay oluyor. Kültürden kültüre farklı anlamlar taşısa da, çayın sıcaklığı herkesi aynı masada buluşturuyor. Son yapılan kapsamlı araştırma ise ülkelerin çay tutkusunu rakamlarla ortaya koydu. Kişi başına yıllık 3,5 kiloyu aşan tüketim oranları, bazı ülkeleri zirveye taşıdı ve çay sevgisinin ulaştığı boyut herkesi şaşırttı. İşte dünyada en çok çay tüketen ülkeler ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı, akşam sohbetlerinin vazgeçilmez eşlikçisi olan çay; dünyanın dört bir yanında keyifli anlara lezzet katmaya devam ediyor. Son dönemde yapılan kapsamlı araştırmalarla birlikte, küresel çay tüketimine ilişkin güncel veriler açıklandı ve en çok çay içilen ülkeler netleşti. İşte, Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

DÜNYANIN EN ÇOK ÇAY İÇİLEN ÜLKELERİ BELLİ OLDU!

Son yapılan kapsamlı araştırma, dünya genelinde en fazla çay tüketen ülkeleri yeniden şekillendirdi. Yıllık tüketim ortalamalarının değerlendirilmesiyle hazırlanan güncel listede Türkiye, güçlü yükselişiyle dikkat çekici bir giriş yaptı. Çay alışkanlıklarının ülkeden ülkeye nasıl değiştiğini ortaya koyan sıralama, aynı zamanda dünya çay kültürünün de nabzını tutuyor.

İşte o güncel liste…

10 - SUUDİ ARABİSTAN

9 - JAPONYA

8 - POLONYA

7 - MISIR

6 - YENİ ZELANDA

5 - FAS

4 - RUSYA

3 - BİRLEŞİK KRALLIK

2 - İRLANDA

1 - TÜRKİYE

KİŞİ BAŞINA YILDA TAM 3.5 KİLO ÇAY TÜKETİYORUZ

Kişi başına yılda ortalama 3.5 kilogram çay tüketimi, ülkemizi dünya genelinde açık ara zirveye taşıyor. Bu yüksek oran, çayın kültürümüzde ne kadar köklü bir yere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, Türkiye'yi "dünyanın en çok çay içen ülkesi" unvanının tartışmasız sahibi yapıyor.

