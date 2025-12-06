Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en çok denizaşırı askeri üssü olan ülkeler listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

Dünyanın en çok denizaşırı askeri üssü olan ülkeler listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

Günümüzde, küresel güç dengeleri ve ülkelerin uygulamış oldukları stratejiler, askeri varlıklarının dünya genelinde yayılmasına neden oluyor. Bu sebeple, bazı ülkeler, güvenliklerini ve çıkarlarını korumak maksadıyla kendi topraklarının dışında askeri üs kuruyor. Kurulan üsler sadece askeri operasyonların ötesinde, diplomatik ve ekonomik etkileri artırmak için stratejik birer araç olarak da kullanılıyor. Peki dünyada kendi toprakları dışında en fazla askeri üssü bulunan ülkeler hangileri? Türkiye'nin kaç askeri üssü var ve listedeki yeri ne? İşte merak edilen o liste…

Giriş Tarihi: 06.12.2025 21:56 Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 22:43
Kurulan üsler sadece askeri operasyonların ötesinde, diplomatik ve ekonomik etkileri artırmak için stratejik birer araç olarak da kullanılıyor. Peki ülkelerin kaç tane askeri üssü var ve bu üsleri hangi ülkenin topraklarına inşa etmişler? İşte Türkiye'nin sıralamasının dikkat çektiği liste....

İŞTE O LİSTE:

YUNANİSTAN=1

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde üssü bulunuyor.

JAPONYA=1

Cibuti'de askeri üssü bulunuyor.

BANGLADEŞ=1

Kuveyt'te askeri üssü bulunuyor.

PAKİSTAN=1

Suudi Arabistan'da askeri üssü bulunuyor.

İSRAİL=2

Suriye ve Azerbaycan'da askeri üssü bulunuyor.

SİNGAPUR=2

Brunei ve Tayland'da askeri üssü bulunuyor.

ALMANYA=2

Fransa ve Litvanya'da askeri üssü bulunuyor.

İRAN=2

Irak ve Tacikistan'da askeri üssü bulunuyor.

İTALYA=2

Cibuti ve Nijer'de askeri üssü bulunuyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ=2

Libya ve Yemen'de askeri üssü bulunuyor.

ÇİN=3