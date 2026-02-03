Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

Yatırımcıların "Gümüş fiyatları neden yükseliyor?" sorusuna yanıt aradığı bu günlerde, küresel rezerv haritasındaki keskin değişimler tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Türkiye'nin yer altı zenginliklerine dair güncellenen veriler, dev maden ülkeleriyle olan rekabeti yeni bir boyuta taşıdı. Yer altındaki gümüş stoku tükenme sinyalleri verirken, elinde en çok rezerv bulunduran 30 ülke küresel ekonominin yeni hakimi olmaya aday. İşte piyasa dengelerini altüst eden, Türkiye'nin de içinde bulunduğu o dev envanter ve gümüşün geleceğini şekillendirecek kritik rakamlar...