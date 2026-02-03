Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Altın fiyatlarını gölgede bırakan ralli başladı! 2026 yılı itibarıyla teknolojinin 'yeni petrolü' ilan edilen gümüşte, küresel rezerv dengeleri sil baştan değişti. Hazırlanan dev listede, Türkiye'nin yer altı hazinesi ve dünya sıralamasındaki yeri yatırımcıları şaşırttı. Güneş panellerinden elektrikli araçlara kadar her şey ona muhtaç! Peki, yer altında en çok gümüşü olan ülkeler hangileri ve Türkiye kaçıncı sırada? İşte piyasaları sarsan o 30 ülkelik tam liste...

Giriş Tarihi: 03.02.2026 14:21 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 14:36
Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

2026 yılına girerken piyasalarda kartlar yeniden karılıyor! Yıllardır altının gölgesinde kalan gümüş, endüstriyel devrim ve arz kriziyle birlikte tarihinin en stratejik dönemine girdi. Yayınlanan son raporlar, gümüşün artık sadece bir takı değil, güneş panellerinden elektrikli araç bataryalarına kadar uzanan dev bir ekosistemin "yeni petrolü" olduğunu tescilledi.

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

Yatırımcıların "Gümüş fiyatları neden yükseliyor?" sorusuna yanıt aradığı bu günlerde, küresel rezerv haritasındaki keskin değişimler tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Türkiye'nin yer altı zenginliklerine dair güncellenen veriler, dev maden ülkeleriyle olan rekabeti yeni bir boyuta taşıdı. Yer altındaki gümüş stoku tükenme sinyalleri verirken, elinde en çok rezerv bulunduran 30 ülke küresel ekonominin yeni hakimi olmaya aday. İşte piyasa dengelerini altüst eden, Türkiye'nin de içinde bulunduğu o dev envanter ve gümüşün geleceğini şekillendirecek kritik rakamlar...

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

İŞTE EN ÇOK GÜMÜŞ REZERVİNE SAHİP ÜLKELER LİSTESİ...

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

30 - PAPUA YENİ GİNE (740 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

29 - FİLİPİNLER (760 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

28 - VİETNAM (790 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

27 - KUZEY KORE (820 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

26 - İRAN (850 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

25 - MOĞOLİSTAN (880 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

24 - BULGARİSTAN (920 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

23 - PORTEKİZ (980 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

22 - YUNANİSTAN (1.050 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

21 - İSPANYA (1.150 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

20 - BREZİLYA (1.200 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

19 - ÖZBEKİSTAN (1.400 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

18 - GÜNEY AFRİKA (1.800 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

17 - ENDONEZYA (2.100 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

16 - İSVEÇ (2.500 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

15 - FAS (2.900 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

14 - TÜRKİYE (4.100 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

13 - KANADA (4.800 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

12 - KAZAKİSTAN (5.100 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

11 - HİNDİSTAN (8.200 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

10 - ARJANTİN (6.500 TON)

Dünyanın en çok gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

9 - BOLİVYA (22.000 TON)