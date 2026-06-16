Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

Global Firepower dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesini açıkladı! ABD'nin açık ara lider olduğu listede Türkiye'nin sıralaması gurur verdi. İşte en fazla savaş uçağına sahip ülkeler ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri....

Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 10:27