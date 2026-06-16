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Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

Global Firepower dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesini açıkladı! ABD'nin açık ara lider olduğu listede Türkiye'nin sıralaması gurur verdi. İşte en fazla savaş uçağına sahip ülkeler ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri....

Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 10:27
Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...
Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...
Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

Dünyada askeri dengeleri belirleyen en önemli unsurlardan biri hava gücü olmaya devam ediyor. Global Firepower tarafından yayımlanan güncel verilere göre ülkelerin sahip olduğu toplam savaş ve askeri uçak sayıları yeniden sıralandı.

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Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

ABD, Rusya ve Çin listenin zirvesindeki yerlerini korurken Türkiye de güçlü hava filosuyla dünyanın en büyük hava kuvvetleri arasında üst sıralarda kendine yer buldu.

İŞTE GURUR VEREN SIRAMIZ...

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

90 - Eritre: 1

89 - Güney Afrika: 2

88 - Kongo Cumhuriyeti: 2

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

87 - Meksika: 2

86 - Ermenistan: 4

85 - Uganda: 6

84 - Sri Lanka: 6

83 - Honduras: 6

82 - Gabon: 6

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

81 - Slovakya: 7

80 - Mozambik: 8

79 - Zimbabve: 9

78 - Mali: 9

77 - Tunus: 10

76 - Libya: 10

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

75 - Botsvana: 10

74 - Tanzanya: 11

73 - Sırbistan: 11

72 - Namibya: 11

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

71 - Küba: 11

70 - Bulgaristan: 11

69 - Macaristan: 12

68 - Çekya: 12

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

67: Hırvatistan: 12

66: Azerbaycan: 12

65: Nijerya: 14

64: Peru: 15

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

63 - Avusturya: 15

62 - Kolombiya: 16

61 - Kenya: 17

60 - Türkmenistan: 22

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

59 - Arjantin: 23

58 - Avustralya: 24

57 - Malezya: 25

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

56 - Etiyopya: 25

55 -Özbekistan: 26

54 - Irak: 26

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

53 - Danimarka: 26

52 - Portekiz: 28

51 - Bahreyn: 28

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

50 - Romanya: 29

49 - Umman: 29

48 - Venezuela: 30

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

47 - Sudan: 37

46 - Kazakistan: 37

45 - İsviçre: 40

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

44 - Endonezya: 41

43 - Bangladeş: 41

42 - Belarus: 43

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

41 - Ürdün: 44

40 - Brezilya: 44

39 - Belçika: 44

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

38 - Şili: 45

37 - Kuveyt: 47

36 - Suriye: 52

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

35 - Finlandiya: 53

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

34 - Polonya: 58

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

33 - Vietnam: 61

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

32 - Kanada: 66

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

31 - Angola: 67

Dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye devleri bir bir geride bıraktı! İşte yeni sıramız...

30 - Yemen: 68

29 - Myanmar: 70