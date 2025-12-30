Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: Türkiye'den iki il Dubai ve Paris'i solladı! İşte o liste

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: Türkiye'den iki il Dubai ve Paris'i solladı! İşte o liste

Küresel turizmin nabzını tutan Euromonitor International, merakla beklenen 2025 yılı raporunu yayınladı. Şehirlerin çekicilik endeksinde Paris liderliğini korusa da ziyaretçi sayısı konusunda Türkiye'nin devleri sahneye çıktı. İşte Türkiye'nin iki turizm noktasıyla yer aldığı dünyanın en popüler 10 şehri...

Giriş Tarihi: 30.12.2025 14:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:58
Türkiye turizmde altın çağını yaşıyor! Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı. İşte Bangkok'un zirvede olduğu, Türkiye'nin ise gövde gösterisi yaptığı o listenin detayları...

DÜNYANIN EN ÇOK TURİST ÇEKEN 10 ŞEHRİ

Euromonitor International'ın 2025 Top 100 City Destinations Index raporuna göre 2025'te uluslararası ziyaretçi sayılarına göre ilk 10 şehir şöyle sıralandı:

10- Kuala Lumpur – 17,3 milyon

9- Paris – 18,3 milyon

8- Antalya – 18,6 milyon

7- Mekke – 18,7 milyon

6- Dubai – 19,5 milyon

5- İstanbul – 19,7 milyon

4- Makao – 20,4 milyon

3- Londra – 22,7 milyon

2- Hong Kong – 23,2 milyon

1- Bangkok – 30,3 milyon

TÜRKİYE'NİN TURİZMDE KÜRESEL GÜCÜ TESCİLLENDİ

Rapor, Türkiye'nin 2025'te turizmde en hızlı ivme yakalayan ülkelerin başında geldiğini ortaya koyuyor. İstanbul ve Antalya'nın ilk 10'da yer alması, Türkiye'nin kültür, etkinlik ve destinasyon yönetimi politikalarının uluslararası ölçekte yüksek karşılık bulduğunu gösteriyor.

Türkiye, 2025 sonuçlarıyla yalnızca ziyaretçi sayılarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda küresel turizm rekabetinde istikrarlı bir marka gücü oluşturduğunu da bu raporla güçlü biçimde perçinledi.

İŞTE DÜNYANIN EN CAZİP 10 ŞEHRİ

Dünya turizminin en itibarlı veri kaynağı Euromonitor International'ın yayımladığı 2025 Top 100 City Destinations Index, Türkiye'nin hem ziyaretçi hacminde hem de turizm çekiciliğinde küresel ligde üst basamaklara yerleştiğini ortaya koydu.

PARİS BEŞİNCİ KEZ TAÇ GİYDİ

Rapora göre Paris, turizm performansından sürdürülebilirliğe, ekonomik göstergelerden güvenliğe kadar birçok ölçütte rakiplerini geride bıraktı.

Rapora göre İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında 5'inci, Antalya ise 18,6 milyon ziyaretçiyle 8'inci sıraya yerleşti. Böylece Türkiye, iki şehirle birden en üst sıralarda yer alarak küresel turizm sahnesindeki etkisini güçlendirdi.

En Cazip 10 Şehir Destinasyonu listesi ise şu şehirlerden oluştu:

1- Paris

2- Madrid

3- Tokyo

4- Roma

5- Milan

6- New York

7- Amsterdam

8- Barcelona

9- Singapore