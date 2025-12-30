Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: Türkiye’den iki il Dubai ve Paris’i solladı! İşte o liste

PARİS BEŞİNCİ KEZ TAÇ GİYDİ

Rapora göre Paris, turizm performansından sürdürülebilirliğe, ekonomik göstergelerden güvenliğe kadar birçok ölçütte rakiplerini geride bıraktı.

Rapora göre İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında 5'inci, Antalya ise 18,6 milyon ziyaretçiyle 8'inci sıraya yerleşti. Böylece Türkiye, iki şehirle birden en üst sıralarda yer alarak küresel turizm sahnesindeki etkisini güçlendirdi.