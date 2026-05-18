Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri listesi açıklandı: 20 il arasına Türkiye'den de 2 kent girdi…

Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri belli oldu. İngiltere merkezli bir araştırma şirketinin yayımladığı listede, yaklaşık 30 milyon ziyaretçiyle Bangkok zirvede yer alırken Türkiye'den iki şehir ilk 10'a adını yazdırdı. İşte o sıralama…

Giriş Tarihi: 18.05.2026 15:33
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. Tayland'ın başkenti Bangkok, yılda 30 milyonu aşkın turist ağırlamakla dünyada birinci sıraya oturdu. Ayrıca ilk 10 sırada Türkiye'den 2 şehrin bulunması dikkat çekti. İşte dünyanın en popüler şehirlerinin listesi…

20 - Miami (ABD)

19 - Barselona (İspanya)

18 - Roma (İtalya)

17 - Kahire (Mısır)

16 - Delhi (Hindistan)

15 - Seul (Güney Kore)

14 - Cancún (Meksika)

13 - New York City (ABD)

12 - Tokyo (Japonya)

11 - Singapur (Singapur)

10 - Kuala Lumpur (Malezya)

9 - Paris (Fransa)

8 - Antalya (TÜRKİYE)

7 - Mekke (Suudi Arabistan)

6 - Dubai (BAE)

5 - İstanbul (TÜRKİYE)

4 - Makao (Çin)

3 - Londra (İngiltere)

2 - Hong Kong

1 - Bangkok (Tayland)