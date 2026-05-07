Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en düşük serveti 30 milyon dolar olan "ultra zengin"leri belli oldu! Türkiye de listede...

Dünyanın en düşük serveti 30 milyon dolar olan "ultra zengin"leri belli oldu! Türkiye de listede...

Avrupa'da servet dağılımı son yıllarda büyük değişim yaşadı. Ultra zenginlerin sayısı hızla artarken, bazı ülkeler yükseliş performansıyla öne çıktı. Yayınlanan yeni raporda, Türkiye'nin listedeki yeri ve ülkedeki "ultra zengin" sayısı belli oldu.

Giriş Tarihi: 07.05.2026 10:46 Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 11:36
Dünyanın en düşük serveti 30 milyon dolar olan ultra zenginleri belli oldu! Türkiye de listede...

Knight Frank'ın 2026 Servet Raporu, Avrupa'daki ultra zengin nüfusunun son beş yılda güçlü bir büyüme kaydettiğini ortaya koydu. Raporda özellikle Türkiye ve Doğu Avrupa ülkelerindeki hızlı yükseliş dikkat çekti. İşte detaylar...

Dünyanın en düşük serveti 30 milyon dolar olan ultra zenginleri belli oldu! Türkiye de listede...

AVRUPA'DA ULTRA ZENGİN SAYISI ARTTI

Knight Frank tarafından yayımlanan 2026 Servet Raporu'na göre Avrupa'daki ultra zengin nüfusu son beş yılda yüzde 26 artış gösterdi. Böylece 2021 ile 2026 yılları arasında on binlerce yeni kişi ultra zenginler grubuna dahil oldu.

Raporda, en az 30 milyon dolar net servete sahip kişilerin "ultra zengin" kategorisinde değerlendirildiği belirtildi.

Dünyanın en düşük serveti 30 milyon dolar olan ultra zenginleri belli oldu! Türkiye de listede...

DÜNYA ULTRA ZENGİNLERİNİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ AVRUPA'DA

Verilere göre dünya genelinde 710 binden fazla ultra zengin bulunuyor. Bu grubun yaklaşık yüzde 25,8'i Avrupa kıtasında yaşıyor.

Avrupa'daki ultra zengin nüfusu 2021 yılında 146 bin 525 kişi seviyesindeyken, 2026 itibarıyla 183 bin 953 kişiye yükseldi.

Dünyanın en düşük serveti 30 milyon dolar olan ultra zenginleri belli oldu! Türkiye de listede...

ALMANYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Avrupa'da en fazla ultra zengine sahip ülke Almanya oldu. Birleşik Krallık ikinci sırada yer alırken, Fransa üçüncü sıraya yerleşti.

İsviçre ve İtalya da yüksek ultra zengin nüfusuyla listenin üst sıralarında yer aldı. Avrupa'nın büyük ekonomileri arasında İspanya, İsveç, Hollanda ve Danimarka da dikkat çeken ülkeler arasında gösterildi.

Diğer Avrupa ülkelerinde ultra zengin nüfusu 3 binin altında kaldı. Norveç 2 bin 460, Çekya 2 bin 270, İrlanda 2 bin 196, Portekiz 2 bin 187 ve Finlandiya bin 317 kişi kaydetti. Avrupa Birliği ve EFTA dışında yer alan Rusya'da ise 8 bin 399 ultra zengin bulunuyor.

Dünyanın en düşük serveti 30 milyon dolar olan ultra zenginleri belli oldu! Türkiye de listede...

TÜRKİYE'DEKİ ULTRA ZENGİN SAYISI

Rapora göre Türkiye'de yaşayan ultra zengin sayısı son yıllarda güçlü bir artış gösterdi. Verilerde Türkiye'nin 4 bin 208 ultra zengine ev sahipliği yaptığı belirtilirken, 2021-2026 döneminde bu gruba 2 bin 34 yeni kişinin eklendiği ifade edildi.

Dünyanın en düşük serveti 30 milyon dolar olan ultra zenginleri belli oldu! Türkiye de listede...

TÜRKİYE İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Mutlak sayılarda Almanya zirvede yer alsa da büyüme hızında tablo değişti. Avrupa'da ultra zengin nüfusu en hızlı artan ülke Polonya oldu.

Türkiye ise yüzde 94'lük artış oranıyla ikinci sıraya yükseldi. Romanya da benzer yükseliş performansıyla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Yunanistan, Çekya ve Portekiz'de de ultra zengin nüfusundaki artışın yüzde 50'nin üzerine çıktığı belirtildi.

Dünyanın en düşük serveti 30 milyon dolar olan ultra zenginleri belli oldu! Türkiye de listede...

İNGİLTERE VE İSVEÇ DÜŞÜK ARTIŞ GÖSTERDİ

Raporda, büyük Avrupa ekonomileri arasında en düşük büyüme oranlarından birinin Birleşik Krallık'ta görüldüğü ifade edildi.

İsveç ise yüzde 8'lik artışla listedeki en düşük yükselişi yaşayan ülkelerden biri oldu.

Dünyanın en düşük serveti 30 milyon dolar olan ultra zenginleri belli oldu! Türkiye de listede...

"KÜRESEL SERVET DENGESİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR"

Knight Frank Küresel Araştırma Başkanı Liam Bailey, dünyanın modern tarihin en önemli servet değişimlerinden birine tanıklık ettiğini söyledi.

Bailey, ABD'nin ultra zengin sayısında küresel liderliğini sürdürdüğünü belirtirken, Hindistan ve gelişmekte olan diğer ekonomilerin de küresel servet haritasını yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Dünyanın en düşük serveti 30 milyon dolar olan ultra zenginleri belli oldu! Türkiye de listede...

VERGİ BASKISI SERVETİN HAREKETİNİ HIZLANDIRDI

Raporda ayrıca artan vergi oranları ve düzenleyici baskıların, servetin ülkeler arasındaki hareketliliğini hızlandırdığına dikkat çekildi.

Aile ofislerinin riskleri daha aktif yönettiği belirtilirken, ultra zenginlerin yaşamlarını giderek daha fazla farklı bölgeler arasında organize etmeye başladığı vurgulandı.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
#AVRUPA #TÜRKİYE