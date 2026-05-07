Dünyanın en düşük serveti 30 milyon dolar olan "ultra zengin"leri belli oldu! Türkiye de listede...

ALMANYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Avrupa'da en fazla ultra zengine sahip ülke Almanya oldu. Birleşik Krallık ikinci sırada yer alırken, Fransa üçüncü sıraya yerleşti.

İsviçre ve İtalya da yüksek ultra zengin nüfusuyla listenin üst sıralarında yer aldı. Avrupa'nın büyük ekonomileri arasında İspanya, İsveç, Hollanda ve Danimarka da dikkat çeken ülkeler arasında gösterildi.

Diğer Avrupa ülkelerinde ultra zengin nüfusu 3 binin altında kaldı. Norveç 2 bin 460, Çekya 2 bin 270, İrlanda 2 bin 196, Portekiz 2 bin 187 ve Finlandiya bin 317 kişi kaydetti. Avrupa Birliği ve EFTA dışında yer alan Rusya'da ise 8 bin 399 ultra zengin bulunuyor.