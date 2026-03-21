Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı: Listeye o iki tarihi kentimiz damga vurdu

Arkeolojik veriler ve tarihsel kayıtlar ışığında hazırlanan 'dünyanın en eski 24 şehri' listesi yayımlandı. İnsanlık tarihine yön veren kadim yerleşimlerin sıralandığı listede, Türkiye'den iki şehir de binlerce yıllık geçmişleriyle dikkat çekti. Tebai – Yunanistan Varanasi – Hindistan Lizbon – Portekiz Luoyang – Çin Belh – Afganistan Sur – Lübnan Sayda – Lübnan Kudüs – Filistin Beyrut – Lübnan Larnaka – Kıbrıs Gaziantep – Türkiye Erbil – Irak Cadiz – İspanya Filibe – Bulgaristan Feyyum – Mısır Halep – Suriye Susa – İran Şam – Suriye Çatalhöyük – Türkiye Biblos – Lübnan Atina – Yunanistan Kerkük – Irak Eriha – Filistin Çolula – Meksika