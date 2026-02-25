Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

İnsanlık tarihinin ilk izlerini taşıyan şehirler, geçmişten bugüne uzanan hikayeleriyle dikkat çekiyor. Arkeolojik bulgular ve tarihsel kayıtlar doğrultusunda hazırlanan listede, dünyanın en eski yerleşim merkezleri sıralandı. Türkiye'den iki şehir ise binlerce yıllık geçmişleriyle bu köklü listeye adını yazdırdı.

İşte dünyanın en eski şehirleri:

Şam (Suriye)