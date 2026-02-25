Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Binlerce yıllık geçmişleriyle medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirler açıklandı. Listede Türkiye'den iki kadim kent de yer alarak dikkat çekti. İşte dünyanın en eski şehirleri listesi...

Giriş Tarihi: 25.02.2026 15:28
Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

İnsanlık tarihinin ilk izlerini taşıyan şehirler, geçmişten bugüne uzanan hikayeleriyle dikkat çekiyor. Arkeolojik bulgular ve tarihsel kayıtlar doğrultusunda hazırlanan listede, dünyanın en eski yerleşim merkezleri sıralandı. Türkiye'den iki şehir ise binlerce yıllık geçmişleriyle bu köklü listeye adını yazdırdı.

İşte dünyanın en eski şehirleri:

Şam (Suriye)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Eriha (Filistin)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Byblos (Lübnan)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Halep (Suriye)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Atina (Yunanistan)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Varanasi (Hindistan)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Plovdiv (Bulgaristan)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Susa (İran)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Kerkük (Irak)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Feyyum (Mısır)﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Filibe (Bulgaristan)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Cadiz (İspanya)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Erbil (Irak)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Çatalhöyük (Konya)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Gaziantep (Türkiye)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Lizbon (Portekiz)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Larnaka (Kıbrıs)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Beyrut (Lübnan)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Kudüs (Filistin)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Sayda (Lübnan)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Sur (Lübnan)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Belh (Afganistan)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Luyang (Çin)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Thebes (Yunanistan)

Dünyanın en eski şehirleri listesi açıklandı: Türkiye’den iki kent dikkat çekti

Cholula (Meksika)