Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en eski yerleşim yerleri belli oldu: Türkiye'den iki şehir binlerce yıllık rakiplerini geride bıraktı!

UNESCO ve arkeoloji dünyasının yakından takip ettiği "Dünyanın en eski şehirleri" listesi güncellendi. Binlerce yıllık kesintisiz yaşamın adresi olan Türkiye'nin o 2 kentini duyunca şaşıracaksınız. İşte medeniyetin beşiği sayılan o yerler...

Giriş Tarihi: 12.03.2026 12:23
İnsanlık tarihinin izini süren araştırmacılar, binlerce yıllık geçmişe sahip yerleşim yerlerini yeniden sınıflandırdı. Karbon testi ve son kazı verileriyle desteklenen listede, Orta Doğu ve Anadolu'nun mutlak üstünlüğü bir kez daha tescillendi. Listedeki şehirlerin ortak özelliği, kuruldukları günden bu yana yaşamın hiç durmamış olması. Öte yandan Listenin en dikkat çeken bölümü ise Türkiye'den seçilen iki dev şehir oldu. Peki binlerce yıllık geçmişe sahip Türkiye'deki o iki şehir hangisi?

İŞTE DÜNYANIN EN ESKİ ŞEHİRLERİ:

Şam (Suriye)

Eriha (Filistin)

Byblos (Lübnan)

Halep (Suriye)

Atina (Yunanistan)

Varanasi (Hindistan)

Plovdiv (Bulgaristan)

Susa (İran)

Kerkük (Irak)

Feyyum (Mısır)﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Filibe (Bulgaristan)

Cadiz (İspanya)

Erbil (Irak)

Çatalhöyük (Konya)

Gaziantep (Türkiye)

Lizbon (Portekiz)

Larnaka (Kıbrıs)

Beyrut (Lübnan)

Kudüs (Filistin)

Sayda (Lübnan)

Sur (Lübnan)

Belh (Afganistan)

Luyang (Çin)

Thebes (Yunanistan)