Dünyanın en eski yükseköğretim kurumu hangi ülkededir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Dünyanın en eski yükseköğretim kurumu hangi ülkededir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 27.11.2025 23:05 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:06
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulanDünyanın en eski yükseköğretim kurumu hangi ülkededir? yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Dünyanın en eski yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?

CEVAP: Birleşik Krallık

