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Dünyanın en etkili üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 10 okul listeye adını yazdırdı

İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education 'THE 2022 Etki Sıralaması' verilerinde dünyanın en etkili üniversitelerini açıkladı. Raporda yer alan üniversiteler arasında 10 Türk okulu da listeye ismini yazdırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.04.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 13:16
Dünyanın en etkili üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 10 okul listeye adını yazdırdı

Dünyanın en etkili üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 10 okul listeye adını yazdırdı

Önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), dünyanın temel on yedi sorununu ve bunlara çözüm olarak önerdiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda üniversiteleri değerlendirdiği araştırma sonuçlarını yayınladı. Bu bağlamda dünya çapında değerlendirilen toplam 1.400 üniversitenin Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ne derece etki sağladığı açıklandı.

Dünyanın en etkili üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 10 okul listeye adını yazdırdı

Dünyanın en etkili üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 10 okul listeye adını yazdırdı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçları yoksulluğa son vermek, açlığa son vermek sağlık ve kaliteli yaşam sunmak, nitelikli eğitim sunmak toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak başta olmak üzere birçok önemli konuda ilerleme kaydetmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda BM, on yedi amacın yürütülmesi için oluşturduğu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hükümetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kendi ulusal kalkınma planları ve politikalarına entegre etmelerine destek sağlar. Birleşmiş Milletler'in kalkınma ajansı olarak faaliyet yürüten UNDP, 170'ten fazla ülke ve bölgede çalışmalarını yürütmektedir.

Dünyanın en etkili üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 10 okul listeye adını yazdırdı

Dünyanın en etkili üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 10 okul listeye adını yazdırdı

Birçok farklı kalkınma hedefinin değerlendirildiği araştırmada, Türkiye'den birçok üniversite listeye girmeyi başardı.

Bu kategoride Türkiye'de 101-200 bandında sıralamaya giren üniversiteler şöyle:

Dünyanın en etkili üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 10 okul listeye adını yazdırdı

Dünyanın en etkili üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 10 okul listeye adını yazdırdı

1) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Dünyanın en etkili üniversiteleri belli oldu! Türkiye’den 10 okul listeye adını yazdırdı

Dünyanın en etkili üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 10 okul listeye adını yazdırdı

2) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

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