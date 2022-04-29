Dünyanın en etkili üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 10 okul listeye adını yazdırdı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçları yoksulluğa son vermek, açlığa son vermek sağlık ve kaliteli yaşam sunmak, nitelikli eğitim sunmak toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak başta olmak üzere birçok önemli konuda ilerleme kaydetmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda BM, on yedi amacın yürütülmesi için oluşturduğu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hükümetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kendi ulusal kalkınma planları ve politikalarına entegre etmelerine destek sağlar. Birleşmiş Milletler'in kalkınma ajansı olarak faaliyet yürüten UNDP, 170'ten fazla ülke ve bölgede çalışmalarını yürütmektedir.