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Dünyanın en etkili üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 10 okul listeye adını yazdırdı
Dünyanın en etkili üniversiteleri belli oldu! Türkiye'den 10 okul listeye adını yazdırdı
İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education 'THE 2022 Etki Sıralaması' verilerinde dünyanın en etkili üniversitelerini açıkladı. Raporda yer alan üniversiteler arasında 10 Türk okulu da listeye ismini yazdırdı.
Giriş Tarihi: 29.04.2022 13:09
Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 13:16