Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en faydalı besini belli oldu! Puanı 100 üzerinden 97: Hepimizin bayıldığı o lezzet bakın şifayı nasıl veriyormuş...

Dünyanın en faydalı besini belli oldu! Puanı 100 üzerinden 97: Hepimizin bayıldığı o lezzet bakın şifayı nasıl veriyormuş...

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme, iyi bir yaşamın temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. NHS'ye (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) göre, doğru oranlarda ve çeşitli gıdalar tüketmek, sağlıklı bir vücut ağırlığını korumaya yardımcı olurken kişinin kendini en iyi şekilde hissetmesini de sağlıyor.

Giriş Tarihi: 26.11.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 08:50
Dünyanın en faydalı besini belli oldu! Puanı 100 üzerinden 97: Hepimizin bayıldığı o lezzet bakın şifayı nasıl veriyormuş...

Birçok kişi meyve ve sebzelerin faydalı olduğunu bilse de, farklı besin gruplarının da sağlığa büyük katkılar sunduğu biliniyor.

Dünyanın en faydalı besini belli oldu! Puanı 100 üzerinden 97: Hepimizin bayıldığı o lezzet bakın şifayı nasıl veriyormuş...

BBC'de yer alan bilimsel bir çalışmaya göre, dünyanın en besleyici gıdaları belirlendi ve her birine 100 üzerinden besin değeri puanı verildi. İşte SurreyLive tarafından aktarılan o liste:

Dünyanın en faydalı besini belli oldu! Puanı 100 üzerinden 97: Hepimizin bayıldığı o lezzet bakın şifayı nasıl veriyormuş...

Listede ilk sırada bir meyve ya da sebze değil, bir kuruyemiş yer alıyor: Badem. Besleyici değeri; 100 üzerinden 97 olarak ölçülen badem, tekli yönetimine oymamış yağ asitleri bakımından zengin olmasıyla kalp sağlığını destekliyor ve diyabet katkı sağlıyor. Üstelik badem bunlardan çok daha fazlasını yapabiliyor! Nasıl mı? İşte detaylar…

Dünyanın en faydalı besini belli oldu! Puanı 100 üzerinden 97: Hepimizin bayıldığı o lezzet bakın şifayı nasıl veriyormuş...

Bademin Sağlığa Faydaları: Kolesterolü Düşürmekten Kan Şekeri Kontrolüne

Badem, sağlıklı bir yaşam için önemli besin kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. İşte bademin sağlığa sunduğu başlıca faydalar:

Dünyanın en faydalı besini belli oldu! Puanı 100 üzerinden 97: Hepimizin bayıldığı o lezzet bakın şifayı nasıl veriyormuş...

Kötü Kolesterolü Düşürür

Badem, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürüp iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırarak kalp sağlığını destekler. Aynı zamanda, anti-enflamatuar özellikleriyle kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

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