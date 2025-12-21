Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Dünya ülkeleri hem dışarıdan gelebilecek tehlikelere hem de içeriden gelebilecek tehlikelere karşı, savunma ve saldırı kapasitelerini geliştirmek için askeri alanda harcamalarını artırıyor. Küresel alanda da son yıllarda yaşanan savaşlar ve siyasi alandaki gelişmeler ülkeleri caydırıcı bir güç olma yönünde elini güçlendirmek için bu alandaki harcamalarını artırmak için teşvik edici durumda. Bundan dolayı da harcamalar astronomik rakamlara ulaşıyor. Peki en çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye ne kadar askeri harcama yapıyor? Türkiye'nin sıralamadaki yeri ne? İşte merak edilen o liste...

Giriş Tarihi: 21.12.2025 15:14 Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:15
Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri listesi belli oldu.

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

Son yıllarda küresel alanda yaşanan askeri ve siyasi gelişmeler, ülkeleri hem içeriden hem de dışarıdan gelebilecek aktif ve pasif tehlikeleri bertaraf edebilmek için askeri alandaki yatırımlarını ve harcamalarını artırmaya teşvik ediyor.

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

Ülkeler caydırıcı bir güç olabilmek, ayrıca küresel siyasette elini güçlendirebilmek için askeri harcamalarını astronomik rakamlara çıkarıyor. Peki dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri hangileri? Türkiye ne kadar askeri harcama yapıyor? Türkiye'nin sıralamadaki yeri ne? İşte Türkiye'nin sıralamasının dikkat çektiği o liste...

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

52- AZERBAYCAN

3,7 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

51- ARJANTİN

3,9 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

50- BANGLADEŞ

3,9 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

49- MALEZYA

4,2 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

48- PORTEKİZ

4,5 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

47- MACARİSTAN

4,7 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

46- AVUSTURYA

5,1 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

45- MYANMAR

5,2 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

44- FAS

5,3 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

43- ŞİLİ

5,5 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

42- TAYLAND

5,6 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

41- IRAK

5,8 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

40- UMMAN

5,9 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

39- FİLİPİNLER

6,1 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

38- İSVİÇRE

6,5 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

37- İRAN

6,6 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

36- ÇEKYA

6,7 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

35- FİNLANDİYA

6,9 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

34- KUVEYT

7,6 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

33- YUNANİSTAN

7,8 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

32- ROMANYA

8,1 milyar dolar

Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

31- PAKİSTAN

8,2 milyar dolar