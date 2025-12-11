Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig'in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig'in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

Dünyanın en güçlü 20 futbol ligi açıklandı! Araştırma sonuçlarının paylaşılmasının ardından gözler hemen Süper Lig'in listedeki yerine çevrilirken, sıralamada ortaya çıkan sürpriz tablo futbolseverleri şaşkına çevirdi. İşte güncel sıralama...

Giriş Tarihi: 11.12.2025 16:10
Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

Opta, futbol dünyasının nabzını tutan yeni güç sıralamasını açıkladı. Dünyanın en kuvvetli liglerini tek tek analiz eden listede 20 ligin 16'sının Avrupa'dan çıkması dikkat çekti. Her müsabakadaki takımların ortalama reytingleri, kulüplerin zirve performansları ve rekabetin derinliği değerlendirilerek oluşturulan bu kapsamlı çalışmada Süper Lig de kendine yer buldu. İşte dünya futbolunun en güçlü ligleri…

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

1- İngiltere Premier Lig: 91 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

2- İspanya La Liga: 84.9 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

3- Almanya Bundesliga: 84.7 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

4- İtalya Serie A: 83.9 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

5- Fransa Ligue 1: 82.5 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

6- İngiltere Championship: 78.4 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

7- Belçika Jupiler Pro Lig: 78.1 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

8- Brazilya Serie A: 78 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

9- Portekiz Primeira Liga: 77.3 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

10- ABD MLS: 76.6 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

11- Arjantin Liga Profesional: 76.5 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

12- Danimarka Superligaen: 76.3 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

13- Polonya Ekstraklasa: 75.6 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

14- Türkiye Süper Ligi: 75.3 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

15- Hollanda Eredivisie: 75.3 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

16- Hırvatistan Prva HNL: 75.0 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

17- Almanya Bundesliga 2: 74.8 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

18- Japonya J1 Lig: 74.7 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

19- İsviçre Super League: 74.5 puan

Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

20- İspanya Segunda Division: 74.3 puan