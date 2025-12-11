Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu: Süper Lig’in sıralamadaki yeri merak uyandırdı! İşte güncel liste

Opta, futbol dünyasının nabzını tutan yeni güç sıralamasını açıkladı. Dünyanın en kuvvetli liglerini tek tek analiz eden listede 20 ligin 16'sının Avrupa'dan çıkması dikkat çekti. Her müsabakadaki takımların ortalama reytingleri, kulüplerin zirve performansları ve rekabetin derinliği değerlendirilerek oluşturulan bu kapsamlı çalışmada Süper Lig de kendine yer buldu. İşte dünya futbolunun en güçlü ligleri…