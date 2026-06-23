Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

Suların altındaki küresel güç savaşı hiç bu kadar kızışmamıştı! Askeri analiz dünyasının gözbebeği Global Firepower (GFP), merakla beklenen 2026 denizaltı gücü raporunu resmen ilan etti. Son yıllarda yürüttüğü yerli ve milli hamlelerle adından söz ettiren Türk donanması, envanterindeki 14 modern denizaltısıyla adeta gövde gösterisi yaptı.