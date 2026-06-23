Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa'ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa'ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

Global Firepower 2026 denizaltı gücü raporu, suların altındaki tüm askeri dengeleri altüst etti! Mavi Vatan'ın 14 modern çelik muhafızıyla küresel ligde fırtına estiren Türkiye, Avrupa'nın köklü donanmalarını geride bırakarak dünya devleri arasına adını yazdırdı. İşte denizlerin yeni hakimleri ve ezber bozan o sıralama...

Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:40 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 15:43
Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

Suların altındaki küresel güç savaşı hiç bu kadar kızışmamıştı! Askeri analiz dünyasının gözbebeği Global Firepower (GFP), merakla beklenen 2026 denizaltı gücü raporunu resmen ilan etti. Son yıllarda yürüttüğü yerli ve milli hamlelerle adından söz ettiren Türk donanması, envanterindeki 14 modern denizaltısıyla adeta gövde gösterisi yaptı.

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

İngiltere, Fransa ve Yunanistan gibi köklü deniz güçlerini geride bırakarak üst sıraya yerleşen Türkiye'nin bu tarihi başarısı, okyanuslardaki tüm dengeleri yeniden inşa etti. İşte karanlık suların yeni hakimleri ve Mavi Vatan'ın ezber bozan gurur tablosunun detayları...

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

İŞTE DENİZALTININ HAKİMİ ÜLKELER! HANGİ ÜLKENİN KAÇ DENİZALTI VAR?

20. İSRAİL - 6

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Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

19. ALMANYA - 6

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

18. BREZİLYA - 6

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

17. AVUSTRALYA - 6

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

16. CEZAYİR - 6

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

15. PAKİSTAN - 8

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

14. İTALYA - 8

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

13. MISIR - 8

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

12. YUNANİSTAN - 9

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

11. FRANSA - 9

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

10. BİRLEŞİK KRALLIK - 10

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

9. TÜRKİYE - 14

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

8. HİNDİSTAN - 18

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

7. GÜNEY KORE - 22

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

6. JAPONYA - 23

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

5. KUZEY KORE - 24

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

4. İRAN 25

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

3. ÇİN 61

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

2 - ABD - 66

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

1- RUSYA 66

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ

Gökyüzündeki güç dengeleri yeniden şekilleniyor. 2026 listesinde savaş uçakları, teknolojik kapasite ve askeri caydırıcılık ön plana çıktı. Peki Türkiye bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi...

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

60 - BAHREYN

Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa’ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu

59 - İSVİÇRE