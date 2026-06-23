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Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa'ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu
Dünyanın En Güçlü Denizaltı Filoları Açıklandı! Türkiye, İngiltere ve Fransa'ya Çelik Çalım Attı: İşte O Gurur Tablosu
Global Firepower 2026 denizaltı gücü raporu, suların altındaki tüm askeri dengeleri altüst etti! Mavi Vatan'ın 14 modern çelik muhafızıyla küresel ligde fırtına estiren Türkiye, Avrupa'nın köklü donanmalarını geride bırakarak dünya devleri arasına adını yazdırdı. İşte denizlerin yeni hakimleri ve ezber bozan o sıralama...
Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 15:43