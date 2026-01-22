Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte herkesin konuştuğu o liste: Türkiye kaçıncı sırada?

Savunma harcamaları, personel sayısı, teknolojik kapasite ve deniz filosu gücü… ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tehdidi ile dünyada savaş çanları yükselirken herkes 'Ülkelerin askeri gücünü merak etmeye' başladı. Küresel askeri güç dengelerini ortaya koyan 2026 listesi için geri sayım sürerken Global Firepower tarafından 2025 listesinde ülkelerin sıralaması ülkelerin askerini gücünü bir kez daha kanıtladı. Listenin zirvesinde Çin yer alırken, Türkiye'nin konumu dikkatlerden kaçmadı… Peki Türkiye, 2025'te dünyanın en güçlü orduları arasında kaçıncı sırada yer aldı? İşte o sıralama…

Giriş Tarihi: 22.01.2026 10:08
ÇİN - 754

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 440

RUSYA - 419

ENDONEZYA - 331

İSVEÇ - 308

HİNDİSTAN - 293

TAYLAND - 293

SRİ LANKA - 270

FİNLANDİYA - 264

KOLOMBİYA - 233

MYANMAR - 232

GÜNEY KORE - 227

KUZEY KORE - 207

İTALYA - 196

PORTEKİZ - 194

YUNANİSTAN - 192

TÜRKİYE - 182

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - 181

MEKSİKA - 167

MISIR - 150

NİJERYA - 133

ŞİLİ - 130

FRANSA - 129

KUVEYT - 123