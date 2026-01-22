Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte herkesin konuştuğu o liste: Türkiye kaçıncı sırada?

Savunma harcamaları, personel sayısı, teknolojik kapasite ve deniz filosu gücü… ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tehdidi ile dünyada savaş çanları yükselirken herkes 'Ülkelerin askeri gücünü merak etmeye' başladı. Küresel askeri güç dengelerini ortaya koyan 2026 listesi için geri sayım sürerken Global Firepower tarafından 2025 listesinde ülkelerin sıralaması ülkelerin askerini gücünü bir kez daha kanıtladı. Listenin zirvesinde Çin yer alırken, Türkiye'nin konumu dikkatlerden kaçmadı… Peki Türkiye, 2025'te dünyanın en güçlü orduları arasında kaçıncı sırada yer aldı? İşte o sıralama…

