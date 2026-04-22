Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Milli muharip uçağımız KAAN, HÜRJET ve insansız savaş uçağımız KIZILELMA gibi oyun değiştirici unsurların sahaya inmesiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri, küresel ölçekte tarihi bir ivme yakaladı. Yıllardır askeri havacılıkta üstünlüğü elinde tutan Almanya ve İspanya gibi Avrupa devlerini geride bırakarak listede sürpriz bir sıçrama yapan Türkiye, yeni raporun tartışmasız en çok konuşulan ülkesi haline geldi. Peki dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ 100- SENEGAL 99 - SLOVENYA 98 - ÇAD 97 - URUGUAY 96 - MALİ 95 - HONDURAS 94 - BOTSVANA 93 - YENİ ZELANDA 92 - SLOVAKYA 91 - PARAGUAY 90 - UGANDA 89 - EL SALVADOR 88 - DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ 87 - GEORGİA 86 - HIRVATİSTAN 85 - BOLİVYA 84- ERMENİSTAN 83- BULGARİSTAN 82 - ZAMBİYA 81 - ZİMBABVE 80 – LÜBNAN 79 - MACARİSTAN 78 - DOMİNİK CUMHURİYETİ 77 - LİBYA 76 - SRİ LANKA 75 - AVUSTURYA 74 - TÜRKMENİSTAN 73 - EKVADOR 72 - ÇEKYA 71 - SURİYE 70 - ETİYOPYA 69 - BEKÇİKA 68 - NORVEÇ 67 - SIRBİSTAN 66 - DANİMARKA 65 - PORTEKİZ 64 - UMMAN 63 - HOLLANDA 62 - MALEZYA 61 - KUVEYT 60 - BAHREYN 59 - İSVİÇRE 58 - ROMANYA 57 - KENYA 56 - TUNUS 55 - ÖZBEKİSTAN 54 - NİJERYA 53 - AZERBAYCAN 52 - YEMEN 51 - FİNLANDİYA 50 - KAZAKİSTAN 49 - İSVEÇ 48 - GÜNEY AFRİKA 47 - SUDAN 46 - BELARUS 45 - FİLİPİNLER 44 - BANGLADEŞ 43 - VENEZUELA 42 - SİNGAPUR 41 - ARJANTİN 40 - PERU 39 - KATAR 38 - VİETNAM 37 - FAS 36 - ŞİLİ 35 - ANGOLA 34 - ÜRDÜN 33 - MYANMAR 32 - UKRAYNA 31 - AVUSTRALYA 30 - KANADA 29 - IRAK 28 - MEKSİKA 27 – KOLOMBİYA 26 – İSPANYA 25 - POLONYA 24 – ENDONEZYA 23 – BREZİLYA 22 - TAYLAND 21 - İRAN 20 - YUNANİSTAN 19- ALMANYA 18- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 17- İSRAİL 16 - CEZAYİR 15 - BİRLEŞİK KRALLIK 14 – İTALYA 13 - TAYVAN 12 - KUZEY KORE 11 - SUUDİ ARABİSTAN 10 - FRANSA 9 - MISIR 8 - TÜRKİYE 7- PAKİSTAN 6 - JAPONYA 5 - GÜNEY KORE 4 - HİNDİSTAN 3 - ÇİN 2 - RUSYA 1 ABD