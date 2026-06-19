Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

Vahşi doğada hayatta kalmanın en kesin yolu, kusursuz bir silaha sahip olmaktır. İşte bu silah, bazı canlılar için akılalmaz seviyelere ulaşan çene basıncı (ısırık kuvveti) olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, bu hayvanların çeneleri kapandığında kemikleri toz haline getirebiliyor, en kalın zırhları bile saniyeler içinde delebiliyor. Kimi zaman okyanusun karanlık sularında karşımıza çıkan devasa bir büyük beyaz köpek balığı, kimi zaman ise Afrika savanlarının kralı aslan, doğanın bu hidrolik preslerine örnek oluşturuyor. Peki, hayvanlar aleminin en ölümcül ısırığına sahip o efsanevi canlı hangisi? İşte, dünyanın en güçlü çenesine sahip hayvanları ve Kangal Köpeğinin listedeki yeri...