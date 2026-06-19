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Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

Vahşi doğanın en acımasız kuralı: Güçlü olan kazanır! Kemikleri un ufak eden, kaplumbağa kabuklarını kağıt gibi parçalayan dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listelendi. Anadolu'nun gururu Kangal'ın da girdiği listenin 1 numarası tam bir ölüm makinesi!

Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 11:44
Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

Vahşi doğada hayatta kalmanın en kesin yolu, kusursuz bir silaha sahip olmaktır. İşte bu silah, bazı canlılar için akılalmaz seviyelere ulaşan çene basıncı (ısırık kuvveti) olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, bu hayvanların çeneleri kapandığında kemikleri toz haline getirebiliyor, en kalın zırhları bile saniyeler içinde delebiliyor. Kimi zaman okyanusun karanlık sularında karşımıza çıkan devasa bir büyük beyaz köpek balığı, kimi zaman ise Afrika savanlarının kralı aslan, doğanın bu hidrolik preslerine örnek oluşturuyor. Peki, hayvanlar aleminin en ölümcül ısırığına sahip o efsanevi canlı hangisi? İşte, dünyanın en güçlü çenesine sahip hayvanları ve Kangal Köpeğinin listedeki yeri...

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

30. İNSAN (HOMO SAPİENS)

Isırık Gücü: ~160 PSI

Kıyaslama yapabilmeniz için listeye kendimizle başlıyoruz. Havucu veya elmayı ısırırken kullandığımız güç ortalama bu kadar!

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

29. TASMAN CANAVARI

Isırık Gücü: ~200 PSI

Rakam küçük görünebilir ancak kendi vücut ağırlığına oranla dünyadaki en güçlü ısırıklardan birine sahiptir.

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Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

28. AMERİKAN PİTBULL TERİYERİ

Isırık Gücü: 235 PSI

Çenelerinin kilitlendiği bir efsane olsa da, kaslı yapıları sayesinde kavrama ve tutma konusunda oldukça inatçıdırlar.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

27. ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ

Isırık Gücü: 238 PSI

Polis ve askeriye tarafından sıklıkla tercih edilmelerinin bir sebebi var; çeneleri bir insan kolunu kolayca etkisiz hale getirebilir.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

26. AFRİKA YABAN KÖPEĞİ

Isırık Gücü: 310 PSI

Afrika savanlarının en başarılı avcılarından olan bu köpekler, avlarını yorarak ve güçlü ısırıklarıyla düşürerek avlanırlar.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

25. ROTTWEİLER

Isırık Gücü: 328 PSI

Kalın boyunları ve geniş kafatasları, bu koruma köpeklerine muazzam bir çene kuvveti sağlar.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

24. PUMA (DAĞ ASLANI)

Isırık Gücü: ~400 PSI

Pusu kurarak avlanan pumalar, avlarının boynuna tek ve ölümcül bir ısırık yaparak işi saniyeler içinde bitirir.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

23. BOZ KURT

Isırık Gücü: 406 PSI

Bir kurdun çenesi kemik kırmak için tasarlanmıştır. Sürüsünü korurken veya donmuş etleri parçalarken bu güce ihtiyaç duyar.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

22. DOGO ARGENTİNO

Isırık Gücü: 500 PSI

Yaban domuzu avı için özel olarak üretilen bu köpekler, avını yakaladıktan sonra asla bırakmamasıyla bilinir.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

21. LEOPAR

Isırık Gücü: ~500 PSI

Avladığı ceylanları kendinden çok daha ağır olmalarına rağmen çenesinde taşıyarak ağaçların tepesine çıkarabilir.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

20. TOSA INU

Isırık Gücü: 550 PSI

Japon dövüş köpeği olarak bilinen devasa Tosa'lar, sessiz ama son derece ölümcül bir çene basıncına sahiptir.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

19. İNGİLİZ MASTİFİ

Isırık Gücü: 552 PSI

Dünyanın en ağır köpek ırklarından biridir. Çene gücü de cüssesiyle doğru orantılı olarak ürkütücüdür.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

18. DOGUE DE BORDEAUX (FRANSIZ MASTİFİ)

Isırık Gücü: 556 PSI

Kocaman buruşuk kafasının altında, bir zamanlar gladyatör arenalarında kullanılan korkunç bir çene gücü yatar.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

17. ASLAN

Isırık Gücü: 650 PSI

Ormanın Kralı listede sürpriz bir şekilde gerilerde! Çünkü aslanlar avlarını parçalayarak değil, nefes borularını sıkarak boğmayı tercih ederler.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

16. CANE CORSO

Isırık Gücü: 700 PSI

Eski Roma'da savaşlarda kullanılan bu köpek ırkı, bir aslanın ısırık gücünü bile geride bırakıyor!

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

15. KANGAL KÖPEĞİ

Isırık Gücü: 743 PSI

İşte gururumuz! Kurtlara karşı sürüleri koruyan Kangallar, ölçülmüş en yüksek köpek ısırık gücüne sahiptir.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

14. SİBİRYA KAPLANI

Isırık Gücü: ~950 PSI

Dünyanın en büyük kedisi, tek bir ısırıkla bir ayının bile boynunu kırabilecek güce sahiptir.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

13. TİMSAH KAPAN KAPLUMBAĞASI

Isırık Gücü: ~1.000 PSI

Parmak koparan cinsten! Bu antik kaplumbağalar bir ananası tek bir lokmada ikiye bölebilir.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

12. BENGAL KAPLANI

Isırık Gücü: 1.050 PSI

10 santimetreyi bulan hançer gibi dişleri ve güçlü çenesiyle, ormandaki hiçbir canlı onunla yüzleşmek istemez.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

11. BENEKLİ SIRTLAN

Isırık Gücü: 1.100 PSI

Aslanların bırakıp gittiği leşlerdeki en kalın kemikleri bile un ufak ederek iliğini yiyebilen bir çene presi.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

10. BOZAYI

Isırık Gücü: 1.160 PSI

Bir bowling topunu ağzında kırabilecek kadar devasa bir güce sahiplerdir.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

9. KUTUP AYISI

Isırık Gücü: 1.200 PSI

Sadece etle beslenen tek ayı türüdür. Avı olan morsların veya fokların kalın derisini aşmak için bu çene gücüne ihtiyaçları vardır.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

8. GORİL

Isırık Gücü: 1.300 PSI

Sadece ot, kök ve sert bambuları yiyerek geliştirdikleri çene kasları, onları maymunlar aleminin en güçlüsü yapar.

Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...

7. BOĞA KÖPEKBALIĞI

Isırık Gücü: ~1.350 PSI

Kendi boyutuna oranla denizlerdeki en güçlü ısırık onlardadır. Üstelik tatlı suda da yaşayabilirler!