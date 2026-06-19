Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...
Dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listesi! Kangalın sırası şaşırttı: Tam 743 PSI gücünde...
Vahşi doğanın en acımasız kuralı: Güçlü olan kazanır! Kemikleri un ufak eden, kaplumbağa kabuklarını kağıt gibi parçalayan dünyanın en güçlü ısırığına sahip hayvanları listelendi. Anadolu'nun gururu Kangal'ın da girdiği listenin 1 numarası tam bir ölüm makinesi!
Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 11:44