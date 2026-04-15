Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi?

Global Firepower 2026 dünyanın en güçlü orduları listesi yayımlandı. Yerli İHA/SİHA ve savunma teknolojileriyle devleşen Türkiye, rakiplerini geride bırakarak listede sürpriz bir konuma yerleşti.

Giriş Tarihi: 15.04.2026 10:37
Her yıl uluslararası arenada büyük yankı uyandıran Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi resmi olarak paylaşıldı. Askeri kapasiteden lojistik ağlara, teknolojik altyapıdan savunma bütçelerine kadar 145 ülkenin mercek altına alındığı Global Firepower 2026 raporu, küresel güç dengelerindeki sarsıcı değişimi gözler önüne seriyor.

Özellikle son yıllarda yerli ve milli savunma sanayii projeleriyle dünyada adından söz ettiren Türkiye, SİHA filoları ve yeni nesil harp teknolojileriyle rakiplerini tek tek geride bıraktı.

Peki, küresel savunma dengelerini baştan yazan bu tarihi raporda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kaçıncı sıraya yerleşti ve hangi dev ülkeleri alt etti?

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2026 LİSTESİ BELLİ OLDU! İŞTE TÜRKİYE'NİN GURUR VEREN SIRASI

145-BUTAN

144-BELİZE

143-ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

142-SURİNAM

141-LİBERYA

140-SİERRA LEONE

139-KOSOVA

138-BENİN

137-SOMALİ

136-MOLDOVA

135-PANAMA

134-İZLANDA

133-BOSNA HERSEK

132-GABON

131-MADAGASKAR

130-BOTSVANA

129-EL SALVADOR

128-KARADAĞ

127-BURKİNA FASO

126-SENEGAL

125-LAOS