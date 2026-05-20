Dünyanın En Güçlü Orduları 2026 Listesi Açıklandı! Türkiye Devleri Geride Bıraktı! İşte Yeni Sıramız…

Global Firepower dünyanın en güçlü orduları 2026 listesini açıkladı! KAAN, SİHA ve TCG Anadolu ile güçlenen Türkiye'nin elediği devler ve ulaştığı yeni sıra herkesi şaşırttı. İşte gurur veren yeni sıramız...

Giriş Tarihi: 20.05.2026 16:58 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 16:59
Küresel jeopolitik gerilimlerin tırmandığı ve ülkelerin savunma bütçelerini rekor seviyelere çıkardığı bir dönemde, askeri dengeleri baştan yazan Global Firepower 2026 raporu nihayet yayımlandı. Dünya genelinde 145 ülkenin ateş gücünü, lojistik ağlarını ve teknolojik kapasitelerini mercek altına alan bu prestijli liste, bu yıl tam anlamıyla ezber bozdu. Geleneksel savaş doktrinlerine bağlı kalan Avrupa devleri kan kaybederken, savunma sanayiinde "tam bağımsızlık" parolasıyla yola çıkan bir ülke tüm dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle KAAN savaş uçağı, gökyüzünün yeni hakimi SİHA'lar ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ile vurucu gücünü katlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, küresel devleri peş peşe geride bırakarak tarihi bir sıçramaya imza attı. Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar tüm stratejik dengeleri altüst eden bu hamle, dünya basınında da geniş yankı buldu.

Peki, Türkiye yükselişe geçerken hangi köklü ordular tahtından oldu ve zirvenin yeni sahipleri kimler? İşte nefesleri kesen o tarihi sıralamanın tüm detayları ve geride bıraktığımız o dünya devleri...

İŞTE DÜNYANIN ORDULARI 2026 SIRALAMASI! TÜRKİYE LİSTEYE DAMGA VURDU

145-BUTAN

144-BELİZE

143-ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

142-SURİNAM

141-LİBERYA

140-SİERRA LEONE

139-KOSOVA

138-BENİN

137-SOMALİ

136-MOLDOVA

135-PANAMA

134-İZLANDA

133-BOSNA HERSEK

132-GABON

131-MADAGASKAR

130-BOTSVANA

129-EL SALVADOR

128-KARADAĞ

127-BURKİNA FASO

126-SENEGAL

125-LAOS

124-NEPAL