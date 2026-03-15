Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Dünyanın en zorlu eğitimlerinden geçen, operasyonel başarılarıyla nefes kesen 2026'nın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu. Global Firepower 2026 raporu güncel tam listede TSK'nın göz bebeği Bordo Bereliler listede kaçıncı?

Giriş Tarihi: 15.03.2026 14:44
Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Dünyanın en elit askeri birimleri, sadece gelişmiş teknolojiyle değil, insan iradesinin sınırlarını zorlayan eğitim süreçleri ve imkansız görünen operasyonlardaki başarılarıyla ölçülür. 2026 yılı itibarıyla jeopolitik gerilimlerin tırmandığı küresel düzlemde, özel kuvvetlerin sahadaki caydırıcılığı her zamankinden daha kritik bir noktaya ulaştı. Uluslararası savunma analiz kuruluşlarının yayınladığı son veriler; stratejik zeka, hibrit savaş yeteneği ve fiziksel dayanıklılık kriterlerine göre dünyanın en iyi timlerini yeniden sıraladı. Listenin zirvesindeki amansız rekabet devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği Bordo Bereliler'in son dönemdeki teknolojik entegrasyonu ve sınır ötesindeki nokta operasyonları, tüm dünyayı şaşırtan bir yükselişi beraberinde getirdi.

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL KUVVETLERİ AÇIKLANDI! BORDO BERELİLER'İN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

25. SOG – İSVEÇ

Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti
Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

24. FSK – NORVEÇ

Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği
Başarı: Barışı koruma görevleri

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

23. EKAM – YUNANİSTAN

Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık
Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

22. GEO – İSPANYA

Özellik: Terörle mücadele odaklı birim
Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

21. KOPASSUS – ENDONEZYA

Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum
Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

20. KCT – HOLLANDA
Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman
Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

19. BOPE – BREZİLYA
Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi
Başarı: Favela güvenlik operasyonları

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

18. UNİT 777 – MISIR

Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları
Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

17 SAT – JAPONYA

Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi
Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

16. SSG – PAKİSTAN

Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı
Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

15. NZSAS – YENİ ZELANDA

Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik
Başarı: Afganistan'daki operasyonel başarılar

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE

Özellik: Asimetrik tehditlere hızlı tepki
Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevler

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

13. JW GROM – POLONYA

Özellik: Hassas operasyon uzmanlığı
Başarı: Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

12. GIS – İTALYA

Özellik: Terörle mücadele yetkinliği
Başarı: Avrupa'daki kritik operasyonlar

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN

Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları
Başarı: Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

10. SASR – AVUSTRALYA
Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı
Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN

Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale
Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

8. GSG 9 – ALMANYA

Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı
Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

7. JTF2 – KANADA

Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti
Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

6. GIGN – FRANSA

Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri
Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

5. SHAYETET 13 – İSRAİL

Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık
Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE

Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı.
Başarılar: Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları.

Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye'nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yapıyor.

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi belli oldu! Bordo Bereliler kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

3. SPETSNAZ – RUSYA

Özellik: Gerilla savaşı tekniklerinde uzman
Başarı: Çeçenistan ve Ukrayna'daki operasyonlar