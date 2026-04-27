Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri Belli Oldu: Bordo Bereliler 2026 Listesinde Kaçıncı Sırada?

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu! Global Firepower'ın yayınladığı 2026 listesinde Bordo Bereliler'in şaşırtıcı konumu ve geride kalan ülkeler belli oldu. Peki Türk ordusunun gurur kaynağı Bordo Bereliler kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 27.04.2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 27.04.2026 11:39
Küresel askeri güç dengelerini mercek altına alan 2026 yılı 'Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri' raporu Global Firepower tarafından nihayet yayımlandı. Uluslararası askeri analiz kurumlarının zorlu kriterleri baz alarak hazırladığı bu prestijli listede, gözler doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği Bordo Bereliler'e çevrildi.

Zorlu eğitim süreçleri, sınır ötesi operasyon tecrübeleri ve taktiksel üstünlükleriyle efsaneleşen Bordo Bereliler, bu yılki dünya sıralamasında ezberleri bozdu. Peki, dünyanın en seçkin askeri birliklerinin kıyasıya rekabet ettiği bu listede Bordo Bereliler kaçıncı sıraya yerleşti ve hangi dünya devlerini geride bıraktı?

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ...

25. SOG – İSVEÇ

Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti
Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol

24. FSK – NORVEÇ

Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği
Başarı: Barışı koruma görevleri

23. EKAM – YUNANİSTAN

Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık
Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar

22. GEO – İSPANYA

Özellik: Terörle mücadele odaklı birim
Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı

21. KOPASSUS – ENDONEZYA

Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum
Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması

20. KCT – HOLLANDA
Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman
Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

19. BOPE – BREZİLYA
Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi
Başarı: Favela güvenlik operasyonları

18. UNİT 777 – MISIR

Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları
Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı

17 SAT – JAPONYA

Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi
Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü

16. SSG – PAKİSTAN

Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı
Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler

15. NZSAS – YENİ ZELANDA

Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik
Başarı: Afganistan'daki operasyonel başarılar

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE

Özellik: Asimetrik tehditlere hızlı tepki
Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevler

13. JW GROM – POLONYA

Özellik: Hassas operasyon uzmanlığı
Başarı: Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları

12. GIS – İTALYA

Özellik: Terörle mücadele yetkinliği
Başarı: Avrupa'daki kritik operasyonlar

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN

Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları
Başarı: Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri

10. SASR – AVUSTRALYA
Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı
Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN

Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale
Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü

8. GSG 9 – ALMANYA

Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı
Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu

7. JTF2 – KANADA

Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti
Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik

6. GIGN – FRANSA

Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri
Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu

5. SHAYETET 13 – İSRAİL

Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık
Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE

Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı.
Başarılar: Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları.

Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye'nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yapıyor.