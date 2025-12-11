Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

Ülkelere göre dünyanın en güçlü özel timleri sıralaması belli oldu. Modern savaş ve güvenlik operasyonlarının en önemli unsurlarından biri olan özel timler, ülkelere göre farklı özellikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. Sadece fiziksel değil, psikolojik dayanıklılık açısından da yoğun eğitim süreçlerinden geçen bu birlikler, yüksek riskli görevlerde ulusal güvenliğin temel direği olarak tanımlanıyor. ABD merkezli haber siteleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, dünyanın en güçlü özel timleri ise belli oldu. Peki, Bordo Bereliler kaçıncı sırada?