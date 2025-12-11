Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

Ülkelere göre dünyanın en güçlü özel timleri sıralaması belli oldu. Modern savaş ve güvenlik operasyonlarının en önemli unsurlarından biri olan özel timler, ülkelere göre farklı özellikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. Sadece fiziksel değil, psikolojik dayanıklılık açısından da yoğun eğitim süreçlerinden geçen bu birlikler, yüksek riskli görevlerde ulusal güvenliğin temel direği olarak tanımlanıyor. ABD merkezli haber siteleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, dünyanın en güçlü özel timleri ise belli oldu. Peki, Bordo Bereliler kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 11.12.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:37
Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

25. SOG – İSVEÇ

Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti
Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

24. FSK – NORVEÇ

Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği
Başarı: Barışı koruma görevleri

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

23. EKAM – YUNANİSTAN

Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık
Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

22. GEO – İSPANYA

Özellik: Terörle mücadele odaklı birim
Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

21. KOPASSUS – ENDONEZYA

Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum
Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

20. KCT – HOLLANDA
Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman
Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

19. BOPE – BREZİLYA
Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi
Başarı: Favela güvenlik operasyonları

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

18. UNİT 777 – MISIR

Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları
Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

17 SAT – JAPONYA

Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi
Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

16. SSG – PAKİSTAN

Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı
Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

15. NZSAS – YENİ ZELANDA

Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik
Başarı: Afganistan'daki operasyonel başarılar

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE

Özellik: Asimetrik tehditlere hızlı tepki
Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevler

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

13. JW GROM – POLONYA

Özellik: Hassas operasyon uzmanlığı
Başarı: Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

12. GIS – İTALYA

Özellik: Terörle mücadele yetkinliği
Başarı: Avrupa'daki kritik operasyonlar

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN

Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları
Başarı: Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

10. SASR – AVUSTRALYA
Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı
Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN

Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale
Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

8. GSG 9 – ALMANYA

Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı
Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

7. JTF2 – KANADA

Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti
Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

6. GIGN – FRANSA

Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri
Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

5. SHAYETET 13 – İSRAİL

Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık
Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE

Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı.
Başarılar: Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları.

Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye'nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yapıyor.

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

3. SPETSNAZ – RUSYA

Özellik: Gerilla savaşı tekniklerinde uzman
Başarı: Çeçenistan ve Ukrayna'daki operasyonlar

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

2. SAS & SBS – Birleşik Krallık
Özellik: Dünya standartlarında rehine kurtarma
Başarı: 1980 İran Büyükelçiliği operasyonu

Dünyanın en güçlü özel timleri! Bordo Bereliler listeye damgasını vurdu

1. NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD
Özellik: Kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyeti
Başarı: Usame Bin Ladin operasyonu