Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

Savunma sanayiinde kartlar yeniden karılıyor! Global Firepower 2026 raporuna göre Türkiye, 2.238 adetlik devasa tank filosuyla Avrupa'nın birçok süper gücünü saf dışı bırakarak dünya listesinde tarihi bir sıçrama yaptı. Peki, TSK hangi devleri geride bıraktı ve zirvede kim var? İşte sahadaki dengeleri değiştiren o 'Çelik Yumruk' listesi...

Giriş Tarihi: 25.03.2026 09:36
Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

"Küresel jeopolitik fay hatlarının hareketlendiği ve savunma harcamalarının dünya genelinde rekor kırdığı bir dönemde, orduların 'kara gücü' karnesi niteliğindeki Global Firepower 2026 raporu nihayet yayımlandı. 145 ülkenin askeri kapasitesinin mercek altına alındığı listede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sergilediği yükseliş grafiği küresel savunma analistlerini şaşırtırken; Avrupa'nın dev ordularının tank sayılarındaki dramatik erime dikkat çekti.

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

2.238 adet operasyonel tank kapasitesiyle bölgenin mutlak hakimi konumuna yükselen Türkiye, sadece nicelikle değil, yerli modernizasyon projeleriyle kazandığı teknolojik üstünlükle de rakiplerine gözdağı veriyor. Peki, 'Çelik Yumruk' operasyonunda zirveyi kim kimden kaptı ve Türkiye bu devler liginde hangi süper güçleri saf dışı bıraktı? İşte sahadaki dengeleri kökten değiştirecek o dev liste..."

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVAŞ TANKI FİLOLARI 2026 LİSTESİ! TÜRKİYE LİSTEYİ SALLADI

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

100 - PORTEKİZ ( 34 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

99 - NORVEÇ ( 36 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

98 - TACİKİSTAN ( 38 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

97 - DANİMARKA ( 44 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

96 - SLOVAKYA ( 45 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

95 - BOTSVANA ( 45 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

94 - BOSNA HERSEK ( 45 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

93 - AVUSTRALYA ( 46 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

92 - MALEZYA ( 48 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

91 - MORİTANYA ( 51 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

90 - SLOVENYA ( 54 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

89 - BOLİVYA ( 54 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

88 - LİBYA ( 55 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

87 - HIRVATİSTAN ( 55 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

86 - AVUSTURYA ( 56 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

85 - ZİMBABVE ( 60 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

84 - MOZAMBİK ( 60 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

83 - KONGO CUMHURİYETİ ( 61 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

82 - URUGUAY ( 62 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

81 - KATAR ( 62 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

80 - KANADA ( 74 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

79 - ZAMBİYA ( 75 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Hangi devleri geride bıraktı?

78 - SRİ LANKA ( 87 TANK )