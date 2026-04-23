Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

Global Firepower dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesini yayınladı! Türkiye, tank filosuyla avrupa devlerini adeta ezip geçti. Peki listedeki sürpriz sıramız ne? Türkiye hangi devleri solladı?

Giriş Tarihi: 23.04.2026 16:24
Küresel askeri güç dengeleri sarsılırken, kara savaşlarının en caydırıcı unsuru olan tank filoları yeniden mercek altında. Askeri istatistikler konusunda dünyanın en saygın veri platformlarından biri olan ABD merkezli Global Firepower (GFP), merakla beklenen 2026 yılı askeri güç raporunu yayımladı. 145 ülkenin kara gücü kapasitesinin onlarca farklı spesifik kritere göre analiz edildiği listeye, Türkiye'nin çarpıcı yükselişi damga vurdu. Son yıllarda yerli savunma sanayii projeleri (Altay projesi vb.) ve kapsamlı modernizasyon hamleleriyle sahadaki vurucu gücünü maksimuma çıkaran Türk ordusu; bütçesiyle övünen köklü Avrupa devlerini tek tek geride bıraktı.

Peki, küresel çapta en büyük ve en operasyonel tank filosuna sahip ülkeler hangileri? Çin, Rusya ve ABD gibi devlerin kıyasıya yarıştığı bu listede Türkiye zirveyi ne kadar zorluyor? İşte, dünya basınında geniş yankı uyandıran ve askeri dengeleri yeniden özetleyen o kritik sıralama...

DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVAŞ TANKI FİLOLARI LİSTESİ! İŞTE O SIRALAMA VE TÜRKİYE'NİN YERİ

100 - PORTEKİZ ( 34 TANK )

99 - NORVEÇ ( 36 TANK )

98 - TACİKİSTAN ( 38 TANK )

97 - DANİMARKA ( 44 TANK )

96 - SLOVAKYA ( 45 TANK )

95 - BOTSVANA ( 45 TANK )

94 - BOSNA HERSEK ( 45 TANK )

93 - AVUSTRALYA ( 46 TANK )

92 - MALEZYA ( 48 TANK )

91 - MORİTANYA ( 51 TANK )

90 - SLOVENYA ( 54 TANK )

89 - BOLİVYA ( 54 TANK )

88 - LİBYA ( 55 TANK )

87 - HIRVATİSTAN ( 55 TANK )

86 - AVUSTURYA ( 56 TANK )

85 - ZİMBABVE ( 60 TANK )

84 - MOZAMBİK ( 60 TANK )

83 - KONGO CUMHURİYETİ ( 61 TANK )

82 - URUGUAY ( 62 TANK )

81 - KATAR ( 62 TANK )

80 - KANADA ( 74 TANK )

79 - ZAMBİYA ( 75 TANK )