Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye'den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

Her yıl merakla beklenen TC Candler "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi açıklandı! 2025 yılına damgasını vuran isimler arasında K-Pop yıldızlarından Hollywood ikonlarına kadar pek çok tanıdık sima var. Peki dünyanın en güzel kadınları kimler? İşte merak edilen o liste

Giriş Tarihi: 21.04.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 21.04.2026 09:42
Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu. TC Candler'ın yayınladığı ve oylama şeklinde belli olan listede Türkiye'den de isimler yer aldı. İşte müzik, sinema ve moda gibi alanlarda dünyada ses getiren kadınların yer aldığı liste

İŞTE DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARI LİSTESİ

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

1 - ROSE

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

2 - SYDNEY SWEENEY

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

3 - PHARITA

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

4 - ANDREA BRILLANTES

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

5 - WHITNEY PEAK

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

6 - DEVA CASSEL

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

7 - BECKY

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

8 - KARINA

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

9 - SITALA

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

10 - DASHA TARAN

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

TÜRKİYE'DEN İSİMLER...

27 - ÖZGE YAĞIZ

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

34 - CEMRE BAYSEL

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

53 - SU BURCU YAZGI COŞKUN

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

62 - CEMRE ARDA

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

73 - SILA TÜRKOĞLU

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

93 - AFRA SARAÇOĞLU

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

YAPAY ZEKAYA GÖRE TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KADINI KİM DERSİNİZ?

Estetik duruş, doğal güzellik, karizma ve halkın beğenisi gibi kriterler baz alınarak hazırlanan 2025 listesi, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

Hem ekranların tanıdık yüzleri hem de son dönemin yükselen yıldızları bu yılki sıralamada yer aldı. İşte yapay zekanın puanlamasına göre Türkiye'nin en güzel kadınları...

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

10. Demet Özdemir – 82 Puan
Dans geçmişinden gelen fiziksel uyumu, enerjik duruşu ve sempatik yüz hatlarıyla ekranların aranan yüzlerinden biri. Hem yerli hem yabancı hayran kitlesi oldukça geniş.

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

9. Melisa Şenolsun – 83 Puan
Minimalist güzellik anlayışının Türkiye'deki güçlü temsilcilerinden. Doğallığı, ifade gücü ve sade estetiğiyle dikkat çekiyor.

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

8. Dilan Çiçek Deniz – 84 Puan
Modern fiziği, zarif yüzü ve farklı estetik yapısıyla özellikle genç kuşağın favorilerinden. Modellik geçmişi, ekran ışığını taşımasına katkı sağlıyor.

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

7. Tuvana Türkay – 85 Puan
Klasik Türk güzelliğini modern dokunuşlarla birleştiren Tuvana Türkay, hem oyunculuğu hem de belirgin yüz hatlarıyla öne çıkıyor.

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

6. Afra Saraçoğlu – 87 Puan
Güzelliği kadar oyunculuğuyla da son dönemin parlayan yıldızı. Masumiyetle çekiciliği harmanlayan duruşu sayesinde listede üst sıralarda yer aldı.

Dünyanın en güzel yüzlü kadınlar listesi belli oldu: Türkiye’den hangi isimler var? İşte merak edilen o tablo!

5. Sıla Türkoğlu – 88 Puan
Sadeliğin içindeki zarafet tanımı denince akla gelen ilk isimlerden. Parlak gözleri, doğal cilt tonu ve sakin ifadesiyle ekran uyumu çok yüksek.