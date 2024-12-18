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Dünyanın En Harika 50 yeri arasında Türkiye’den de 2 yer var! O illerimiz listeye damga vurdular…

Time dergisi 'Dünyanın En Harika 50 Yeri'ni açıkladı. Özellikle gezginler tarafından yakından takip edilen listeye Türkiye'den de 2 yer girmeyi başardı. Paylaşım, 'Turistlerin kesinlikle ziyaret etmesi gereken yerler' başlığı ile yayınlandı. İşte Dünyanın En Harika 50 Yeri…

Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:57
Dünyanın En Harika 50 yeri arasında Türkiye’den de 2 yer var! O illerimiz listeye damga vurdular…

Dünyanın En Harika 50 Yeri 2024 Listesi paylaşıldı. Time dergisinin bu yılki sıralamasına Türkiye'den de 2 yer girebildi. Listede birbirinden farklı güzellikle mekanlar bulunuyor. İşte turistlerin uğraması gereken en harika 50 yer

Dünyanın En Harika 50 yeri arasında Türkiye’den de 2 yer var! O illerimiz listeye damga vurdular…

Maui Cultural Lands Lahaina, Havai

Dünyanın En Harika 50 yeri arasında Türkiye’den de 2 yer var! O illerimiz listeye damga vurdular…

Kamba African Rainforest Experiences - Odzala-Kokoua National Park, Kongo Cumhuriyeti

Dünyanın En Harika 50 yeri arasında Türkiye’den de 2 yer var! O illerimiz listeye damga vurdular…

Pearling Path - Muharraq, Bahreyn

Dünyanın En Harika 50 yeri arasında Türkiye’den de 2 yer var! O illerimiz listeye damga vurdular…

WA EV Network - Batı Avustralya

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