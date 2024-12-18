Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın En Harika 50 yeri arasında Türkiye’den de 2 yer var! O illerimiz listeye damga vurdular…

Dünyanın En Harika 50 yeri arasında Türkiye’den de 2 yer var! O illerimiz listeye damga vurdular…

Time dergisi 'Dünyanın En Harika 50 Yeri'ni açıkladı. Özellikle gezginler tarafından yakından takip edilen listeye Türkiye'den de 2 yer girmeyi başardı. Paylaşım, 'Turistlerin kesinlikle ziyaret etmesi gereken yerler' başlığı ile yayınlandı. İşte Dünyanın En Harika 50 Yeri…