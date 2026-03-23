Dünyanın en harika 50 yeri neresi? Listede Türkiye detayı dikkat çekti! İşte o bölgeler

Tatil yapmak isteyenler dünyanın en dikkat çekici ve 'harika' yerlerini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan dünyanın en harika yerleri listesi yeniden gündem oldu. Listede Türkiye detayı da dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 23.03.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 23.03.2026 09:47
Dünyanın en harika 50 yeri listesi yeniden gündem oldu. Listede, Fas'tan Umman'a Şili'den Norveç'e kadar birçok dikkat çekici yer aldı. İşte turistler için dünyanın en harika 50 yeri

Maui Cultural Lands Lahaina, Havai

Kamba African Rainforest Experiences - Odzala-Kokoua National Park, Kongo Cumhuriyeti

Pearling Path - Muharraq, Bahreyn

WA EV Network - Batı Avustralya

Aviva Studios, home of Factory International - Manchester, İngiltere

Moroccan Culinary Arts Museum - Marrakech, Fas

Bab Al Salam Mosque - Muscat, Umman

Reethaus – Berlin

Ivomo Tea Cooperative - Gisakura, Rwanda

Bar Magritte – Brüksel

Buffalo AKG - Buffalo, ABD New York

Yum Cha - Santiago, Şili

Saka Museum - Jimbaran, Endonezya

The Diyarbakır Express – Türkiye

Iris - Hardangerfjord, Norveç

Grootbos Florilegium - Gansbaai, Güney Afrika

Dive Tutukaka - Tutukaka, Yeni Zelanda

CPKC Stadium - Kansas City, Missouri ABD

Zeyrek Çinili Hamam – İstanbul

İşte ilk 50'ye giren diğer yerler;

VYN - Simrishamn, İsveç

Kunstsilo - Kristiansand, Norveç

Sharaan Nature Reserve - Suudi Arabistan

Manam Chocolate - Hyderabad, Hindistan

International African American Museum - Charleston, Güney Carolina ABD

Iberá Provincial Reserve - Corrientes province, Arjantin

Matterhorn Alpine Crossing - İsviçre ve İtalya

Air CCCC – Singapur

Baths of Caracalla – Roma

Magugu House - Johannesburg, Güney Afrika

Sanxingdui Museum - Guanghan, Çin

The Rabbit hOle - North Kansas City, Missouri ABD

Naar - Himachal Pradesh, Hindistan

Ruta de los Abastos - O'Higgins region, Şili

Aranya - Beidaihe, Çin

Hornsgatan Slow Fashion District – İsveç

Agua Caliente Cultural Plaza - Palm Springs, California ABD

Museum of Solutions - Mumbai, Hindistan

Olivia Foundation - Mexico City

Putep 't-awt - Cacouna, Quebec, Kanada

teamLab Borderless Digital Art Museum – Tokyo

La Maison Rabelais - Amboise, Fransa

EDP Art Reef - Albufeira, Portekiz

Origem - Salvador, Brezilya

CERN Science Gateway - Meyrin, İsviçre

Museum of Mountain Jews - Red Village, Azerbaycan

Montgomery Whitewater - Montgomery, Alabama ABD

Via Transilvanica – Romanya

Marie Selby Botanical Gardens - Sarasota, Florida ABD

Abrahamic Family House - Abu Dabi