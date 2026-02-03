Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi'nin tahtını bakın nasıl salladı...

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi'nin tahtını bakın nasıl salladı...

Yayınlanan son küresel raporla birlikte Türkiye, Silikon Vadisi'ne resmen meydan okuyarak zor denilen bir başarıya imza attı. Herkesin konuştuğu o listede rakiplerini tek tek eleyen Türkiye'nin dudak uçuklatan yeni konumu en çok konuşulan konulardan biri oldu!

Giriş Tarihi: 03.02.2026 13:15 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 13:20