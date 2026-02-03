Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi'nin tahtını bakın nasıl salladı...

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi'nin tahtını bakın nasıl salladı...

Yayınlanan son küresel raporla birlikte Türkiye, Silikon Vadisi'ne resmen meydan okuyarak zor denilen bir başarıya imza attı. Herkesin konuştuğu o listede rakiplerini tek tek eleyen Türkiye'nin dudak uçuklatan yeni konumu en çok konuşulan konulardan biri oldu!

Giriş Tarihi: 03.02.2026 13:15 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 13:20
Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Dealroom tarafından yayımlanan Global Tech Ecosystem Index (GTEI) 2025 raporu, teknoloji dünyasında kartların yeniden karıldığını kanıtlıyor. Silikon Vadisi ve Londra gibi devlerin gölgesinden sıyrılan "yükselen yıldızlar", yatırımcıların yeni gözdesi haline gelmiş durumda.

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

İşte dünyanın en hızlı büyüyen 20 gelişen teknoloji ekosistemi:

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Kampala, Uganda

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Santiago de Chile, Şili

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Bangkok, Tayland

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Dhaka, Bangladeş

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Zagreb, Hırvatistan

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Bengaluru, Hindistan

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Jakarta, Endonezya

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Vilnius, Litvanya

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Mexico City, Meksika

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Kyiv, Ukrayna

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Ho Chi Minh, Vietnam

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Chennai, Hindistan

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Johannesburg, Güney Afrika

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Riyad, Suudi Arabistan

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Curitiba, Brezilya

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Mumbai, Hindistan

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Belo Horizonte, Brezilya

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

  • Pune, Hindistan

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

LİSTENİN İKİNCİ SIRASINDA TÜRKİYE VAR!

İstanbul, Türkiye

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

Lagos, Nijerya

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

İSTANBUL: AVRUPA VE ASYA'NIN TEKNOLOJİ KÖPRÜSÜ

Listenin ikinci sırasına yerleşen İstanbul, sadece bölgesel bir merkez değil, artık küresel bir çekim noktası. 2025 verileri, İstanbul'un erken aşama yatırımlarda son bir yılda %142'lik devasa bir artış yakalayarak toplam ekosistem değerini 12,9 milyar dolara çıkardığını gösteriyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

NEDEN İSTANBUL BU KADAR HIZLI YÜKSELİYOR?

  • Oyun ve Fintech Dominansı: Peak Games ve Dream Games gibi devlerin açtığı yolda, İstanbul bugün dünyanın en güçlü oyun ekosistemlerinden birine sahip.
  • Terminal İstanbul Projesi: Atatürk Havalimanı bölgesinde kurulan ve dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden biri olmayı hedefleyen "Terminal İstanbul", 2.000'den fazla girişime ev sahipliği yaparak bu büyümeyi perçinliyor.
  • Stratejik Konum ve Genç Yetenek: Doğu ile Batı arasında köprü kuran coğrafi avantaj, nitelikli yazılımcı havuzuyla birleşince İstanbul, küresel yatırımcılar için "doymuş" Batı pazarlarına en güçlü alternatif haline geliyor.

Lagos'un ardından dünya ikincisi olan İstanbul, önümüzdeki birkaç yıl içinde "gelişmekte olan" etiketini tamamen bırakıp devler liginin kalıcı bir oyuncusu olmaya aday görünüyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji üssü! Türkiye Silikon Vadisi’nin tahtını bakın nasıl salladı...

DÜNYANIN EN ESKİ ŞEHİRLERİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Teknolojiyle çağı yakalayan onlarca şehrin yanı sıra binlerce yıldır yerleşke olarak kullanılan, kültürün merkezi olan şehirleri görünce de çok şaşıracaksınız. Arkeolojik veriler, tarihsel kayıtlar ve bilimsel araştırmalar doğrultusunda hazırlanan listede, insanlık tarihine yön veren kadim kentler sıralandı. Türkiye'den iki şehrin de yer aldığı liste, binlerce yıl öncesine uzanan yaşam izleriyle dikkat çekti.

İşte dünyanın en eski şehirleri listesi:

Şam (Suriye)