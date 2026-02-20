Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en ilginç yasakları: Okuduklarınıza inanamayacaksınız! Sakızdan ayakkabıya uzanan o liste…

Dünyanın en ilginç yasakları: Okuduklarınıza inanamayacaksınız! Sakızdan ayakkabıya uzanan o liste…

Kültürel farklılıklar, güvenlik önlemleri ve çevre koruma amacıyla getirilen kurallar, ülkeden ülkeye değişiyor. Ancak bazı yasaklar var ki duyanları şaşkına çeviriyor. Günlük hayatta sıradan görülen davranışlar, bazı yerlerde cezaya yol açabiliyor. İşte dünyadan en ilginç yasaklar…

Giriş Tarihi: 20.02.2026 12:30 Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 12:37
Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan bazı yasaklar, ilk duyduğunuzda inanması zor detaylar içeriyor.

Sakız çiğnemek yasak – Singapur

Sokakların temiz kalması için sakız satışı ve kullanımı sıkı kurallara bağlı.

Balıkları fanusta beslemek yasak – İtalya

Hayvan refahı gerekçesiyle yasaklandı.

Çiçek koparmak yasak – İsviçre

Doğayı korumak için bazı bölgelerde yasak.

Plajdan kum almak yasak – İtalya

Doğal yapıyı korumak için ağır cezalar var.

Sarı kıyafet giymek yasak – Malezya

Siyasi protestolar nedeniyle belirli dönemlerde uygulandı.

Gece sifon çekmek yasak – İsviçre

Bazı apartmanlarda gece saatlerinde gürültü kuralı uygulanıyor.

Güvercin beslemek yasak – İtalya (Venedik)

Tarihi yapıların zarar görmemesi için meydanlarda yasaklandı.

Topuklu ayakkabı yasak – Yunanistan

Antik kalıntıları korumak için bazı bölgelerde yasak.

Toplu taşımada yemek yemek yasak – Bazı Asya ülkeleri

Temizlik ve düzen için yasak uygulanıyor.

Sokakta dans etmek yasaktı – Japonya

Uzun yıllar boyunca dans sadece belirli mekânlarla sınırlıydı.

Selfie çubuğu yasak – Müzeler ve turistik alanlar

Güvenlik ve eserlerin korunması için yasaklandı.

Yağmur suyu toplamak yasak – ABD'nin bazı eyaletleri

Su kullanım düzenlemeleri nedeniyle sınırlandırıldı.

Yüksek sesle müzik yasak – Gece saatleri

Birçok ülkede gürültü kirliliğini önlemek için uygulanıyor.

Dünyanın çeşitli kültürlerinde kabul gören güzellik anlayışları, bazen estetik sınırlarını aşarak şaşırtıcı ve hatta ürkütücü boyutlara ulaşabiliyor. Bu güzellik standartları, o toplumun kültürel kodlarını ve sosyal statü göstergelerini yansıtırken, aynı zamanda insan bedeninin ne kadar esnek ve değiştirilebilir olduğunu da kanıtlıyor. İşte görenleri hayrete düşüren ve kültürel farklılıkların en uç örneklerini sunan o çarpıcı standartlar...

1.ORTA DOĞU KÜLTÜRÜNDE TEK KAŞ

Güzellik anlayışları denildiğinde en sık dile getirilen uç örneklerden biri tek kaştır. Batı toplumlarında kaşları inceltmek ve şekillendirmek estetik bir gereklilik olarak görülürken, Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde bunun tam tersi bir algı hâkimdi.

Özellikle Tacikistan ve İran'da birleşik kaşlar, gençliğin ve cazibenin doğal bir simgesi kabul edilirdi. Kadınlar kaşlarını daha koyu ve belirgin göstermek için "usma" adı verilen bitkisel boyalardan yararlanırdı.

Tek kaşlı görünüm, evlilik çağına gelen genç kızlar için dikkat çekici bir güzellik unsuru sayılırdı. Günümüzde bu gelenek büyük ölçüde terk edilse de tek kaş, bölgenin kültürel estetik mirasının önemli bir parçası olarak hâlâ anılmaktadır.

2. BATI AFRİKA'NIN YARA İZİ SANATI

Batı Afrika'daki bazı topluluklar için beden, üzerinde hikâyeler anlatılan bir tuval gibiydi. Karo ve Dinka halkları, ciltlerine bilinçli olarak kesikler atar, bu yaralara kül sürerek kabarık ve kalıcı izler oluştururdu.

Son derece acılı olan bu süreç, estetik bir tercih olmanın yanı sıra cesaretin ve dayanıklılığın da göstergesiydi. Vücutta taşınan her iz, kişinin kimliğini, hangi topluluğa ait olduğunu ve toplum içindeki rolünü anlatırdı.

Günümüzde bu uygulama birçok bölgede azalmış olsa da, yara izi sanatı Batı Afrika kültürünün güçlü ve sembolik ifadelerinden biri olmaya devam ediyor.

3. MODERN BATI'NIN BRONZLAŞMA TUTKUSU

Bir zamanlar aristokrasinin simgesi olan solgun ten, 20. yüzyılla birlikte yerini bronzlaşmış cilde bıraktı. Fransız moda ikonu Coco Chanel'in güneşten yanmış görünümü, bu algının değişmesinde önemli bir rol oynadı. Bronz ten artık sağlık, dinamizm ve çekicilikle özdeşleştirildi.

Batı toplumlarında bronzlaşmak, aynı zamanda tatil yapabilmenin ve rahat bir yaşam tarzının da göstergesi haline geldi. Ancak bu güzellik idealinin ciddi riskleri bulunuyor; aşırı güneşe maruz kalmak cilt kanseri tehlikesini artırıyor.

Buna rağmen güneşlenmek ve solaryum, modern çağın vazgeçilmez güzellik ritüellerinden biri olmayı sürdürüyor.

4. MAASAI'NİN GENİŞLETİLMİŞ KULAK MEMELERİ

Kenya ve Tanzanya'da yaşayan Maasai halkı için uzatılmış kulak memeleri, güzelliğin yanı sıra bilgelik ve olgunluğun da sembolüdür.

Küçük yaşlarda başlatılan bu gelenekte kulaklara ağır takılar takılır ve zamanla delikler genişletilir. Renkli boncuklarla süslenen kulak memeleri, sadece estetik bir tercih değil, bireyin yaşam deneyimini ve toplumdaki yerini yansıtan bir işarettir.