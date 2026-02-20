Dünyanın en ilginç yasakları: Okuduklarınıza inanamayacaksınız! Sakızdan ayakkabıya uzanan o liste…

Dünyanın çeşitli kültürlerinde kabul gören güzellik anlayışları, bazen estetik sınırlarını aşarak şaşırtıcı ve hatta ürkütücü boyutlara ulaşabiliyor. Bu güzellik standartları, o toplumun kültürel kodlarını ve sosyal statü göstergelerini yansıtırken, aynı zamanda insan bedeninin ne kadar esnek ve değiştirilebilir olduğunu da kanıtlıyor. İşte görenleri hayrete düşüren ve kültürel farklılıkların en uç örneklerini sunan o çarpıcı standartlar...