Dünyanın En İyi 10 Keskin Nişancısı Belli Oldu: Türk Askeri Zirveyi Sarstı!

Dünyanın en ölümcül ve en isabetli keskin nişancıları belli oldu! Savaş tarihine damga vuran efsane askerlerin yer aldığı 2026 listesinin açıklanmasıyla birlikte gözler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çevrildi. Binlerce metre uzaklıktan yaptığı nokta atışlarla dünya askeri literatürüne giren Türk askeri, listedeki sıralamasıyla gündem olmayı başardı. İşte operasyon başarıları, kırılan rekorlar ve nefes kesen atış hikâyeleriyle dikkat çeken 'Dünyanın En İyi 10 Keskin Nişancısı' listesi… 10. HOLLANDA (KCT) Özel kuvvetler düzeyinde katıldıkları yarışmalarda ilk 10'da tutunmayı başarıyorlar; ancak diğer devlere kıyasla daha kısıtlı bir operasyonel çeşitliliğe sahipler. 9. FİNLANDİYA 'Beyaz Ölüm' geleneğini sürdürüyorlar. Soğuk iklim nişancılığında hala dünyanın en iyilerinden biri kabul ediliyorlar. 8. LETONYA 2025 sonundaki Avrupa şampiyonasında ikinci olarak büyük bir sürpriz yaptılar. Modern eğitim sistemleriyle hızla yükseliyorlar. 7. NORVEÇ 2025 yılında Avrupa'nın en iyi keskin nişancı timi seçildiler. Teknolojik ekipman kullanımı ve disiplinleriyle listenin güçlü isimlerinden. 6. KANADA Tarihteki en uzun mesafe rekorlarının birçoğu onlara ait. Sahada 'uzun menzil uzmanı' olarak biliniyorlar. 5. BİRLEŞİK KRALLIK (SAS) Geleneksel nişancılık okulları ve elit SAS birimleriyle listenin sarsılmaz bir parçası. 4. FRANSA 2026 yılındaki uluslararası özel operasyon yarışmalarında podyumu zorlayan, kentsel alanda en iyi nişancılara sahip ülkelerden biri. 3. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (USMC & RANGERS) 2026 Nisan ayında düzenlenen Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nı birincilikle bitirdiler. Sınırsız bütçe ve teknoloji ile zirvenin ortağılar. 2. TÜRKİYE (ÖZEL KUVVETLER & JÖH) Son iki yılda hem Avrupa şampiyonalarında hem de uluslararası organizasyonlarda hem birincilik hem ikincilik alarak dünyayı şaşırttılar. Yerli üretim Bora-12 ve KNT-76 tüfekleriyle, gerçek savaş tecrübesini (combat-proven) en iyi birleştiren ülke konumundalar. 1. RUSYA (SPETSNAZ) Çok zorlu iklim koşulları, geniş operasyonel tecrübe ve keskin nişancılığı bir 'doktrin' haline getirmeleri nedeniyle, listenin mutlak gücü olarak kabul ediliyorlar. 'Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri' 2026 listesi de belli oldu! Türkiye'den dikkat çeken sıralama Küresel askeri güç dengelerini mercek altına alan 2026 yılı 'Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri' raporu Global Firepower tarafından nihayet yayımlandı. Uluslararası askeri analiz kurumlarının zorlu kriterleri baz alarak hazırladığı bu prestijli listede, gözler doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği Bordo Bereliler'e çevrildi. Zorlu eğitim süreçleri, sınır ötesi operasyon tecrübeleri ve taktiksel üstünlükleriyle efsaneleşen Bordo Bereliler, bu yılki dünya sıralamasında ezberleri bozdu. Peki, dünyanın en seçkin askeri birliklerinin kıyasıya rekabet ettiği bu listede Bordo Bereliler kaçıncı sıraya yerleşti ve hangi dünya devlerini geride bıraktı? İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ... 25. SOG – İSVEÇ 24. FSK – NORVEÇ 23. EKAM – YUNANİSTAN 22. GEO – İSPANYA • Özellik: Terörle mücadele odaklı birim 21. KOPASSUS – ENDONEZYA 20. KCT – HOLLANDA 19. BOPE – BREZİLYA 18. UNİT 777 – MISIR 17 SAT – JAPONYA 16. SSG – PAKİSTAN 15. NZSAS – YENİ ZELANDA 14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE 13. JW GROM – POLONYA 12. GIS – İTALYA 11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN 10. SASR – AVUSTRALYA 9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN 8. GSG 9 – ALMANYA 7. JTF2 – KANADA 6. GIGN – FRANSA 5. SHAYETET 13 – İSRAİL 4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı. 3. SPETSNAZ – RUSYA 2. SAS & SBS – Birleşik Krallık 1. NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİNDE TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? Öte yandan, küresel askeri güç dengesi yeniden şekillendi. 2026 verilerine göre dünyanın en güçlü orduları sıralandı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? Zirvede hangi ülke var? İşte dünyanın en güçlü orduları... 100- Uruguay 99- Letonya 98- Moğolistan 97- İrlanda 96- Slovenya 95- Kamboçya 94- Gürcistan 93- Kamerun 92- Tanzanya 91- Ermenistan 90- Tunus 89- Mozambik 88- Litvanya 87- Paraguay 86- Yeni Zelanda 85- Yemen 84- ÇAD 83- Kenya 82- Umman 81- Bahreyn 80- Bolivya 79- Kuveyt 78- Arnavutluk 77- Türkmenistan 76- Libya 75- Ürdün 74- Hırvatistan 73- Sudan 72- Katar 71- Slovakya 70- Belarus 69- Sri Lanka 68- Avusturya 67- Küba 66- Demokratik Kongo Cumhuriyeti 65- Ekvador 64- Suriye 63- Sırbistan 62- Bulgaristan 61- Belgium 60- Azerbaycan 59- Morocco 58- Özbekistan 57- Kazakistan 56- Angola 55- Macaristan 54- Birleşik Arap Emirlikleri 53- Çekya 52- Etiyopya 51- Romanya 50- Venezuela 49- Peru 48- Finlandiya 47- Şili 46- Kolombiya 45- Danimarka 44- İsviçre 43- Irak 42- Malezya 41- Filipinler 40- Güney Afrika 39- Portekiz 38- Norveç 37- Myanmar 36- Hollanda 35- Bangladesh 34- Kuzey Kore 33- Arjantin 32- Meksika 31- Nijerya 30- Yunanistan 29- Singapur 28- Kanada 27- İsveç 26- Cezayir 25- Tayland 24- Suudi Arabistan 23- Viyetnam 22- Tayvan 21- Polonya 20- Ukrayna 19- Mısır 18- Avustralya 17- İspanya 16- İran 15- İsrail 14- Almanya 13- Endonezya 12- Pakistan 11- Brezilya 10- İtalya 9- Türkiye 8- Japonya 7- Fransa 6- Birleşik Krallık 5- Güney Kore 4- Hindistan 3- Çin 2- Rusya 1- ABD