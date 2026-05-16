Dünyanın En İyi 10 Keskin Nişancısı Belli Oldu: Türk Askeri Zirveyi Sarstı!

Otoriteler dünyanın en iyi 10 keskin nişancısı 2026 listesini yayımladı. İşte imkansız atışların yer aldığı listede Türk askerinin gurur veren sırası!

Giriş Tarihi: 16.05.2026 09:52 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 09:53
Dünyanın en ölümcül ve en isabetli keskin nişancıları belli oldu! Savaş tarihine damga vuran efsane askerlerin yer aldığı 2026 listesinin açıklanmasıyla birlikte gözler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çevrildi. Binlerce metre uzaklıktan yaptığı nokta atışlarla dünya askeri literatürüne giren Türk askeri, listedeki sıralamasıyla gündem olmayı başardı.

İşte operasyon başarıları, kırılan rekorlar ve nefes kesen atış hikâyeleriyle dikkat çeken "Dünyanın En İyi 10 Keskin Nişancısı" listesi…

10. HOLLANDA (KCT)

Özel kuvvetler düzeyinde katıldıkları yarışmalarda ilk 10'da tutunmayı başarıyorlar; ancak diğer devlere kıyasla daha kısıtlı bir operasyonel çeşitliliğe sahipler.

9. FİNLANDİYA

"Beyaz Ölüm" geleneğini sürdürüyorlar. Soğuk iklim nişancılığında hala dünyanın en iyilerinden biri kabul ediliyorlar.

8. LETONYA

2025 sonundaki Avrupa şampiyonasında ikinci olarak büyük bir sürpriz yaptılar. Modern eğitim sistemleriyle hızla yükseliyorlar.

7. NORVEÇ

2025 yılında Avrupa'nın en iyi keskin nişancı timi seçildiler. Teknolojik ekipman kullanımı ve disiplinleriyle listenin güçlü isimlerinden.

6. KANADA

Tarihteki en uzun mesafe rekorlarının birçoğu onlara ait. Sahada "uzun menzil uzmanı" olarak biliniyorlar.

5. BİRLEŞİK KRALLIK (SAS)

Geleneksel nişancılık okulları ve elit SAS birimleriyle listenin sarsılmaz bir parçası.

4. FRANSA

2026 yılındaki uluslararası özel operasyon yarışmalarında podyumu zorlayan, kentsel alanda en iyi nişancılara sahip ülkelerden biri.

3. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (USMC & RANGERS)

2026 Nisan ayında düzenlenen Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nı birincilikle bitirdiler. Sınırsız bütçe ve teknoloji ile zirvenin ortağılar.

2. TÜRKİYE (ÖZEL KUVVETLER & JÖH)

Son iki yılda hem Avrupa şampiyonalarında hem de uluslararası organizasyonlarda hem birincilik hem ikincilik alarak dünyayı şaşırttılar. Yerli üretim Bora-12 ve KNT-76 tüfekleriyle, gerçek savaş tecrübesini (combat-proven) en iyi birleştiren ülke konumundalar.

1. RUSYA (SPETSNAZ)

Çok zorlu iklim koşulları, geniş operasyonel tecrübe ve keskin nişancılığı bir "doktrin" haline getirmeleri nedeniyle, listenin mutlak gücü olarak kabul ediliyorlar.

Küresel askeri güç dengelerini mercek altına alan 2026 yılı 'Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri' raporu Global Firepower tarafından nihayet yayımlandı. Uluslararası askeri analiz kurumlarının zorlu kriterleri baz alarak hazırladığı bu prestijli listede, gözler doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği Bordo Bereliler'e çevrildi.

Zorlu eğitim süreçleri, sınır ötesi operasyon tecrübeleri ve taktiksel üstünlükleriyle efsaneleşen Bordo Bereliler, bu yılki dünya sıralamasında ezberleri bozdu. Peki, dünyanın en seçkin askeri birliklerinin kıyasıya rekabet ettiği bu listede Bordo Bereliler kaçıncı sıraya yerleşti ve hangi dünya devlerini geride bıraktı?

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ...

25. SOG – İSVEÇ

Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti
Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol

24. FSK – NORVEÇ

Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği
Başarı: Barışı koruma görevleri

23. EKAM – YUNANİSTAN

Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık
Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar

22. GEO – İSPANYA

Özellik: Terörle mücadele odaklı birim
Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı

21. KOPASSUS – ENDONEZYA

Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum
Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması

20. KCT – HOLLANDA
Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman
Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

19. BOPE – BREZİLYA
Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi
Başarı: Favela güvenlik operasyonları

18. UNİT 777 – MISIR

Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları
Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı

17 SAT – JAPONYA

Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi
Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü

16. SSG – PAKİSTAN

Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı
Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler