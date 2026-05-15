Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca gezginin oylarıyla hazırlanan 'Dünyanın En İyi 50 Plajı' listesi açıklandı, sosyal medyada gündem olan sıralamada Türkiye'den yalnızca tek bir plaj yer aldı! Turkuaz renkteki denizi, kartpostalları aratmayan manzarası ve görenleri büyüleyen doğasıyla listeye damga vuran bu saklı cennet, yabancı turistlerin de yeni gözdesi haline geldi. Üstelik listedeki sırası, birçok ünlü tropik adayı geride bıraktı! İŞTE DÜNYANIN EN İYİ PLAJLARI! 50.Keem Plajı, İrlanda 49.Cas Abao, Curaçao 48.La Pelosa, İtalya 47.Paje Plajı, Zanzibar 46.Porto Timoni, Yunanistan 45.Boulder Plajı, Güney Afrika 44.Pontal do Atalaia, Brezilya 43.Praia da Falésia, Portekiz 42.Grand Anse, Grenada 41.Flamenco Plajı, Porto Riko 40.Le Morne Plajı, Mauritius 39.Playa Cofete, İspanya 38.Ofu Plajı, Amerikan Samoası 37.Playa Xpu Ha, Meksika 36.Blue Lagoon, Fiji 35.Santa Giulia, Fransa 34.Porto Katsiki, Yunanistan 33.Baia do Sancho, Brezilya 32.Cabo San Juan del Guia, Kolombiya 31.The Baths, Britanya Virjin Adaları 30.Cayo Zapatilla, Panama 29.Kaputaş Plajı, Türkiye 28.Siesta Beach, ABD 27.Freedom Beach, Tayland 26.Seven Mile Beach, Cayman Adaları 25.Kalanggaman, Filipinler 24.Anse Source d'Argent, Seyşeller 23.Paradise Plajı, Tayland 22.Pink Beach, Endonezya 21.Wineglass Bay, Avustralya 20.Canto de la Playa, Dominik Cumhuriyeti 19.Saadiyat Plajı, Birleşik Arap Emirlikleri 18.Cala Dei Gabbiani, İtalya 17.Grace Bay, Turks ve Caicos 16.PK 9 Plajı, Fransız Polinezyası 15.Turquoise Bay, Avustralya 14.Princess Diana Plajı, Barbuda 13.One Foot Island, Cook Adaları 12.Cala Macarella, İspanya 11.Cayo de Agua, Venezuela 10.Donald Duck Bay, Tayland 9.Koh Rong, Kamboçya 8.Playa Balandra, Meksika 7.Dhigurah, Maldivler 6.Shoal Bay East, Anguilla 5.East Beach, Vomo Adası, Fiji 4.Nosy Iranja, Madagaskar 3.Wharton Plajı, Avustralya 2.Fteri Plajı, Yunanistan 1.Entalula Plajı, Filipinler