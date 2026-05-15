Trend Galeri Trend Yaşam Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye'den o eşsiz koy da listede!

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye'den o eşsiz koy da listede!

2026'nın en iyi 50 plajı açıklandı! Kusursuz doğası ve turkuaz suyuyla dev rakiplerini geride bırakıp Türkiye'yi temsil eden o eşsiz koyu hemen keşfedin.

Giriş Tarihi: 15.05.2026 16:33 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 16:51
Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca gezginin oylarıyla hazırlanan "Dünyanın En İyi 50 Plajı" listesi açıklandı, sosyal medyada gündem olan sıralamada Türkiye'den yalnızca tek bir plaj yer aldı! Turkuaz renkteki denizi, kartpostalları aratmayan manzarası ve görenleri büyüleyen doğasıyla listeye damga vuran bu saklı cennet, yabancı turistlerin de yeni gözdesi haline geldi. Üstelik listedeki sırası, birçok ünlü tropik adayı geride bıraktı!

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ PLAJLARI!

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

50.Keem Plajı, İrlanda

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

49.Cas Abao, Curaçao

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

48.La Pelosa, İtalya

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

47.Paje Plajı, Zanzibar

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

46.Porto Timoni, Yunanistan

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

45.Boulder Plajı, Güney Afrika

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

44.Pontal do Atalaia, Brezilya

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

43.Praia da Falésia, Portekiz

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

42.Grand Anse, Grenada

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

41.Flamenco Plajı, Porto Riko

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

40.Le Morne Plajı, Mauritius

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

39.Playa Cofete, İspanya

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

38.Ofu Plajı, Amerikan Samoası

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

37.Playa Xpu Ha, Meksika

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

36.Blue Lagoon, Fiji

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

35.Santa Giulia, Fransa

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

34.Porto Katsiki, Yunanistan

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

33.Baia do Sancho, Brezilya

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

32.Cabo San Juan del Guia, Kolombiya

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

31.The Baths, Britanya Virjin Adaları

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

30.Cayo Zapatilla, Panama

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

29.Kaputaş Plajı, Türkiye

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

28.Siesta Beach, ABD

Dünyanın en iyi 50 plajı 2026 listesi açıklandı: Türkiye’den o eşsiz koy da listede!

27.Freedom Beach, Tayland