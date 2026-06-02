Dünyanın en iyi kahveleri 2026 listesi açıklandı! Türk kahvesi listeyi salladı

Güne kahvesiz başlayamayanlar ekran başına! Dünyanın en saygın lezzet platformu TasteAtlas'ın merakla beklenen 2026 raporu yayımlandı ve küresel kahve savaşlarında kartlar resmen yeniden dağıtıldı. İtalya'nın yenilmez sanılan klasik Espresso'sunu sollayarak dünya devlerini şaşkına çeviren 500 yıllık gururumuz Türk kahvesi, gastronomi dünyasında adeta tarih yazıyor. Gelin, bol köpüklü mirasımızın zirveyi sarsarak listeye damga vurduğu bu nefes kesen sıralamanın perde arkasına hep birlikte göz atalım. İşte TasteAtlas 2026 verilerine göre dünyanın en iyi kahveleri sıralamasının detayları... 65) Caffè Leccese 64) Caffè napoletano 63) Caffè alla nocciola 62) Kopi terbalik 61) Biedermeier Kaffee 60) Café Touba 59) Capo in B 58) Espresso Romano 57) Barbajada 56) Caffè breve 55) Blanco y negro 54) Kopi joss 53) Syrian coffee 52) Franziskaner 51) Kopi ginseng (Ginseng coffee) 50) Kona coffee 49) Café del tiempo 48) Red Eye Coffee 47) Vietnamese Yogurt Coffee 46) Espressino 45) Caffè Americano 44) Mazagran 43) Yuanyang (Coffee with Tea) 42) Café con miel 41) Kopi tubruk 40) Kapuziner 39) Lungo 38) Long Black 37) Marocchino 36) Dalgona coffee 35) Kopi luwak 34) Cafetière (French press) 33) Coffee Raf 32) Einspänner 31) Café au lait (New Orleans) 30) Caffè mocha 29) Café au lait 28) Ipoh White Coffee 27) Wiener melange 26) Shakerato 25) Caffè moka 24) Café bombón 23) Bicerin 22) Indian filter coffee 21) Galão 20) Cortado 19) Ca phe trung (Egg Coffee) 18) Macchiato 17) Flat White 16) Arabic Coffee 15) Frappé coffee 14) Bosanska kahva 13) Ghahwa (Saudi coffee) 12) Café de Olla 11) Eiskaffee 10) TÜRK KAHVESİ (TURKİSH COFFEE) Dünya devlerini dize getiren asırlık lezzetimiz Türk kahvesi, TasteAtlas 2026 sıralamasında gurur tablomuz olarak karşımıza çıkıyor! İncecik çekilen çekirdeklerin bakır cezvede ağır ağır pişmesiyle elde edilen o eşsiz köpük ve damakta iz bırakan telve, küresel gastronomi uzmanlarını bir kez daha büyüledi. DÜNYANIN EN SAYGIN LEZZETLERİ ARASINDA Sadece sıradan bir içecek değil; lokumu, suyu ve kendine has ritüeliyle eksiksiz bir kültür şöleni sunan milli kahvemiz, dünyadaki en saygın lezzetler arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Geleneksel aroması ve benzersiz sunumuyla bu eşsiz mirası yudumlamak, her kahve tutkunu için mutlaka yaşanması gereken paha biçilemez bir deneyim. 9) Espresso 8) Vietnamese Coffee 7) Ristretto 6) Caffè latte 5) Freddo cappuccino 4) Cappuccino 3) Vietnamese Iced Coffee 2) Espresso freddo 1) Café Cubano