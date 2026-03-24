Dünyanın en iyi kayısısı belli oldu! "Altın" meyvemiz Malatya kayısısı bakın kaçıncı sırada! Rakiplerini ezdi...

TasteAtlas dünyanın en iyi kayısılarını seçti, sonuçlar tüm dünyada yankı uyandırdı! Milli gururumuz Malatya Kayısısı'nın dev rakipleri arasındaki yerini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor; bakın bizim "altın meyvemiz" listede kaçıncı sırada yer aldı...

Giriş Tarihi: 24.03.2026 13:08 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 13:42
TasteAtlas, güncel verileriyle "Dünyanın En İyi 12 Kayısısı" listesini yayınladı.

Kayısı tutkunları için bir lezzet haritası niteliğindeki bu listede, ülkemizin gururu Malatya Kayısısı, benzersiz aroması ve geleneksel üretim mirasıyla en dikkat çeken türlerin başında geliyor.

MALATYA KAYISISI: DÜNYANIN "ALTIN" MİRASI

Listenin kalbinde yer alan Malatya Kayısısı, Doğu Anadolu'nun bereketli topraklarından, Fırat Nehri'nin can verdiği ağaçlardan sofralarımıza ulaşıyor. Dünyanın lider üreticisi olan Malatya, hem taze hem de kurutulmuş meyve ihracatında küresel bir otorite.

Malatya kayısısını rakiplerinden ayıran en önemli özellik, geleneksel yöntemlerle kükürt kullanılmadan, tamamen güneş altında kurutulmasıdır. Bu doğal süreç, meyveye sadece yoğun bir tat değil, aynı zamanda eşsiz bir doku kazandırıyor. Çikolata kaplı ezmelerinden meşhur festivallerine kadar bu meyve, bölge kültürünün can damarı.

DÜNYANIN EN İYİ 12 KAYISISI (TAM LİSTE)

TasteAtlas puanlamasına göre dünyanın en seçkin kayısı türleri şu şekilde sıralanıyor:

  1. Wachauer Marille (Avusturya)
  2. Gönci kajszibarack (Macaristan)
  3. Malatya Kayısısı (Türkiye)
  4. Ermenistan Kayısısı (Ermenistan)
  5. Abricots Rouges du Roussillon (Fransa)
  6. Abricot des Baronnies (Fransa)
  7. Albicocca di Valleggia (İtalya)
  8. Albicocca di Galàtone (İtalya)
  9. Albicocca di Scillato (İtalya)
  10. Kittseer Marille (Avusturya)
  11. Blenheim Apricots (ABD)
  12. Abricot Rouget de Sernhac (Fransa)

Avrupa'dan Amerika'ya kadar uzanan bu listede Malatya, üretim hacmi ve lezzet kalitesiyle farkını ortaya koymaya devam ediyor.

DÜNYANIN EN İYİ FINDIKLARI ARASINA BAKIN HANGİ İLİMİZİN FINDIĞI GİRDİ!

Gastronomi dünyasının referans kaynağı TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Fındıkları" listesini yeniden şekillendirdi! Küresel ölçekte yapılan değerlendirmede, Türkiye'nin o meşhur ili dünya devlerine kafa tutarak listenin en üst sıralarına adını altın harflerle yazdırdı.

6. Noisette de Cervione - Cervione, Fransa

5. Avellana de Reus - İspanya'nın Tarragona Eyaleti

4. Nocciola Romana - Roma, İtalya

3. Nocciola di Giffoni - Salerno, İtalya

2. Giresun Tombul Fındığı - Giresun, Türkiye

1. Nocciola del Piemonte - Piedmont, İtalya

TASTEATLAS AÇIKLADI: DÜNYANIN EN İYİ KESTANESİ SIRALAMASINDA TÜRKİYE RAKİPLERİNİ EZDİ GEÇTİ!

Kış aylarının vazgeçilmez simgesi, sokak aralarından yükselen o davetkar kokunun mimarı kestane; sadece bir yiyecek değil, Anadolu topraklarının sabırla büyüttüğü bir miras niteliğinde.

Dikenli kabuklarının ardında sakladığı yumuşak dokusu ve yüksek besin değeriyle yüzyıllardır sofraların başköşesinde yer alan bu meyve, bugünlerde sadece bir atıştırmalık olmanın ötesine geçerek küresel bir prestij yarışının merkezine yerleşmiş durumda.

Doğanın en cömert ama bir o kadar da nazlı hediyelerinden biri olan kestane, doğru toprak ve iklimle buluştuğunda dünyanın en değerli tarım ürünlerinden birine dönüşebiliyor.

DÜNYA KESTANE ÜRETİMİNİN %80'İ ÇİN'DEN GELSE DE EN KALİTELİSİ TÜRKİYE'DE YETİŞİYOR

Küresel pazara bakıldığında miktar açısından Çin, dünya üretiminin %80'ini tek başına sırtlayarak dev bir hakimiyet kurmuş durumda. Ancak nicelik ile nitelik arasındaki o keskin çizgide Türkiye devreye giriyor.

Lezzet, aroma ve "premium" kalite standartları söz konusu olduğunda, Türk kestaneleri dünyanın en seçkin ürünleri olarak ön plana çıkıyor.

O İLİMİZ DÜNYA RAKİPLERİNİ SOLLADI!

Kestane konusunda adeta rakip tanımayan ilimiz Aydın oldu. Küresel anlamda tadıyla kendisine hayran bırakan ve 'premium kalite' sayılan Aydın kestanesi, Aydın'dan dünyaya yayılıyor.

Aynı zamanda İzmir, Bursa ve Kastamonu, Türkiye'nin kestane kalbi olarak bu eşsiz lezzetin ana vatanı kabul ediliyor. Japonya, Türkiye'den aldığı kestaneleri, pazarlarında 'tane' şeklinde satışa sunuyor.

TÜRK KESTANELERİ YAĞ ORANI VE AROMASIYLA DÜNYA PAZARINDA RAKİPSİZ

Türkiye'nin bu stratejik bölgelerinde yetişen kestaneler; yüksek yağ oranı, yoğun tatlılığı ve karakteristik kokusuyla rakiplerinden keskin bir şekilde ayrılıyor.

Bu üstün özellikler, Türk kestanelerini dünya pazarında "özel ve ayrıcalıklı" bir niş ürün konumuna taşıyor. Öyle ki, bu kalite farkı fiyat etiketlerine de yansıyor; bugün Türk kestaneleri Japonya gibi kalite hassasiyeti yüksek pazarlarda tanesi 30-40 lira gibi rekor fiyatlardan alıcı bulabiliyor.

BİR KESTANE AĞACININ TAM VERİME ULAŞMASI TAM 30 YIL SÜRÜYOR

Son dönemde kestane fiyatlarında gözlemlenen artışın arkasında ise üretimin aşırı zahmetli ve uzun vadeli bir süreç olması yatıyor.

BİR KESTANE FİDANININ DİKİLDİKTEN SONRA TAM VERİME ULAŞMASI YAKLAŞIK 30 YILLIK BİR SABIR VE EMEK YOLCULUĞU GEREKTİRİYOR

Yılda yaklaşık 60 ila 70 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Türkiye'de, her ağaçtan ortalama 50 ila 70 kilo ürün alınıyor. Ancak bu kısıtlı ama değerli verim, son yıllarda ciddi bir biyolojik tehditle karşı karşıya kalmış durumda.

KESTANE GAL ARISI VERİMİ BAZI BÖLGELERDE %60 ORANINDA DÜŞÜRDÜ

Üreticinin en büyük kabusu haline gelen "kestane gal arısı", Türkiye'nin bu değerli ihracat kalemini doğrudan tehdit ediyor. Bu zararlının etkisiyle bazı bölgelerde rekolte %60'a kadar gerilerken, azalan arz ve artan işçilik maliyetleri tezgahlardaki fiyatları yukarı çekiyor.